中砂營收／12月7.35億元 去年業績飛越80億元大關

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）於6日公布去年12月業績，連兩個月創新高，也帶動去年第4季營收攀峰，去年全年業績改寫新猷，且首度飛越80億元大關。

中砂去年12月合併營收為7.35億元，月增1.2％、年增16.6％，去年第4季合併營收為21.71億元，季增3.8％、年增18.4％，達單季新高。同時，該公司去年合併營收為81.49億元，年增16.1％，連兩年改寫新紀錄。

目前中砂有鑽石碟、晶圓再生、傳統砂輪等三大業務，其中前兩者持續受惠於台系大客戶擴充先進製程產能。鑽石碟是該公司獲利主力項目，大客戶的3奈米與5奈米製程應用對其挹注甚多，接下來也可望因大客戶的2奈米製程量產而受益。

除了台系客戶之外，據了解，美系客戶最先進製程也開始採用中砂的鑽石碟產品，後續隨客戶端放量，有機會帶來更多訂單。

因應客戶端需求，中砂持續擴充鑽石碟產能，預計今年相關月產能將超過5萬顆。法人看好該公司今年鑽石碟業務應可顯著成長。

中砂 營收

