騰輝營收／去年12月3.8億元、月增7% 優於去年同期
騰輝電子-KY（6672）6日公告2025年12月營收3.8億元，月增7%，較去年同期成長10％，截至12月累計營收42.6億元，年增1%。受中國新能源車市場2025年在政策調整前的搶購效應帶動下，散熱鋁基板需求增加，加上特殊材料國防航天PI具有優異信賴度、高耐熱性等特性深受終端認可，訂單量屢創佳績，持續表現出色，年度創下雙位數成長，已受到客戶長期認同，未來在各國加強對國防預算需求，有望再增添動能。
騰輝說明，去年12月營收重回成長曲線，代表公司長期布局少量多樣及多角化各項產品應用策略奏效，並運用自身研發優勢，長期以創新技術為核心，拓展新應用，有新局面產生。
展望未來，騰輝說明，除國防、航天等特殊應用高毛利材料，長期持續終端認證及積極布局，新開發材料應用產品如熱塑性樹脂與特殊薄膜材料、血糖測試儀、機器人、AR眼鏡及超高導熱材料等應用上，逐步突破持續推動成長；另外高頻應用鐵氟龍材料在國防、M6等級高速不流膠PP片、低損耗的高散熱PP片在軍功應用上，新開發的各種膠系不流膠粘合片可應用在AI浪潮，帶起的手持與穿戴領域，及半導體AI芯片測試等高階應用受到客戶認可，隨著各項布局竭盡全力拓展，有助推升營收動能及獲利能力。公司將在穩健財務結構下致力研發投入，強化產品應用技術深度，持續拓展特殊材料相關應用，作為未來成長主軸。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言