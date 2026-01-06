快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

致茂營收／去年12月36億元創新高優於預期 2026年續拚成長

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
致茂參展一景。記者尹慧中／攝影
致茂參展一景。記者尹慧中／攝影

量測儀器大廠致茂（2360）6日公布去年12月營收36.47億元，月成長42.6%，年成長59.3%，創新高，優於預期，公司看待2026年受惠於AI與HPC乃至自動駕駛多元應用挹注設備需求，全年續拚成長。致茂說明，去年12月營運動能持續強勁，營收優於預期。

致茂 2025 全年累計營收達到 283.11 億元，年增 31.05%，其中前九月營收達 197.3 億元，年增率 26.76%，換算第4季單季約為85.81億元，相較去年第3季64.1億元，季成長33.9%，相較2024年第4季60.4億元，年成長42.1%。

致茂基本面穩健，法人分析，半導體測試屬於穩定的剛性需求，SEMI預估半導體測試設備2025年將成⻑30.3%達87.7億美元，遠高於設備產業的平均，2026年持續看成長，致茂供應高單價之端設備給客戶，帶動毛利率攀升，後續營運可望持續穩健成長。

致茂先前並預告，先進封裝製程所需之Metrology設備及AI 人工智慧 / HPC 高速運算晶片與自動駕駛之車用半導體所帶動的SLT設備需求是半導體及Photonics測試解決方案營收增長的兩大主力貢獻。

此外致茂日前更新電子報也提到，隨著雲端運算、人工智慧及高效能運算的快速發展，雲端資料中心的備援電源從傳統的不斷電系統（UPS）逐漸轉向電池備援模組（BBU）。已推出Chroma 17050充放電測試系統，提供高效能、高可靠度、安全性的全方位BBU測試解決方案，協助客戶降低測試成本並提升整體品質。

致茂強調，Chroma 17050不僅是一套BBU電池模組測試設備，更是推動雲端資料中心產業邁向高效、綠能與智能化的新標竿，藉由靈活設定的測試步驟、快速數據擷取與即時監控機制，協助使用者全面提升BBU模組測試效率與品質。

致茂 營收 半導體

延伸閱讀

輝達加快晶片更新、比特幣挖礦擴大運算 人工智慧出現「2種場景融合」

人工智慧助理為何尚未迎來爆發式成長？ 專家指人機互動「3個關鍵」

像GPS一樣普遍 科技預言家：未來每個人都會有像私人祕書的人工智慧助理

AES 去年12月營收月增3.9%

相關新聞

驚見「32千金」創紀錄！這3檔都來敲門 還有四大千金寫天價

台股6日持續上演史詩級行情！大盤隨台積電（2330）翻紅衝上30471.39點新高，盤中更一度閃見「32千金」列隊，刷新...

穎崴營收／客人狂催單！去年12月9.28億元創高 2025年同步改寫新紀錄

半導體測試介面大廠穎崴（6515）6日公告2025年12月份自結營收，單月合併營收達9.28億元，較上月增加48.42%...

致茂營收／去年12月36億元創新高優於預期 2026年續拚成長

量測儀器大廠致茂（2360）6日公布去年12月營收36.47億元，月成長42.6%，年成長59.3%，創新高，優於預期，...

外資看好鴻海前景 大摩樂觀情境下…股價竟上看到這個價位！

隨AI伺服器出貨暢旺，加上折疊iPhone與ASIC AI伺服器專案的市占率提升等利多催化劑，外資紛紛看好鴻海（2317...

尖點營收／12月4.66億元、月增6.5%創新高 全年突破44億元

尖點（8021）6日公布自行結算民國114年12月份合併營收為新台幣466,079仟元，較上月增加6.50%，較113年...

創意去年12月合併營收創高 月增20%達47億元

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）昨（5）日公布去年12月合併營收47.48億元，創單月新高，月增約二...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。