快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

京鼎營收／去年12月16.43億元、年增3.54% 全年逾208億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

京鼎（3413）6日公布2025年12月合併營收為16.43億元，月減少5.3%，但年增3.54%；京鼎累計2025年全年營收達208.42億元，年增26.7%。京鼎第4季營收約為52.28億元，相較創新高的今年第3季新台幣 55.42 億元下滑，季減少約5.7%。

京鼎先前提到，隨著先進製程與高階記憶體擴產於 2026 年下半年放量，設備投資動能可望回溫，可望帶動公司營收自2026年下半年回升，2026 年營收表現維持穩健。

京鼎觀察，短期毛利承壓，在營收規模擴大與營運效率提升的情況下，有望支撐獲利表現。AI 與 HPC 應用擴大帶動先進邏輯、高階記憶體與先進封裝同步擴產；隨製程層數增加與複雜度上升，蝕刻、薄膜沉積與檢測等關鍵設備需求提高，半導體設備需求進入結構性成長。

營收 記憶體 半導體

延伸閱讀

威剛營收／去年12月年增一倍達58.1億元 創歷史新高

華邦電（2344）站上100元…今天又是由記憶體領軍！直雲：先去數錢了

韓科技雙雄 大漲DRAM價

亞德客2025年合併營收創高

相關新聞

驚見「32千金」創紀錄！這3檔都來敲門 還有四大千金寫天價

台股6日持續上演史詩級行情！大盤隨台積電（2330）翻紅衝上30471.39點新高，盤中更一度閃見「32千金」列隊，刷新...

穎崴營收／客人狂催單！去年12月9.28億元創高 2025年同步改寫新紀錄

半導體測試介面大廠穎崴（6515）6日公告2025年12月份自結營收，單月合併營收達9.28億元，較上月增加48.42%...

致茂營收／去年12月36億元創新高優於預期 2026年續拚成長

量測儀器大廠致茂（2360）6日公布去年12月營收36.47億元，月成長42.6%，年成長59.3%，創新高，優於預期，...

外資看好鴻海前景 大摩樂觀情境下…股價竟上看到這個價位！

隨AI伺服器出貨暢旺，加上折疊iPhone與ASIC AI伺服器專案的市占率提升等利多催化劑，外資紛紛看好鴻海（2317...

尖點營收／12月4.66億元、月增6.5%創新高 全年突破44億元

尖點（8021）6日公布自行結算民國114年12月份合併營收為新台幣466,079仟元，較上月增加6.50%，較113年...

創意去年12月合併營收創高 月增20%達47億元

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）昨（5）日公布去年12月合併營收47.48億元，創單月新高，月增約二...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。