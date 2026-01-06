京鼎營收／去年12月16.43億元、年增3.54% 全年逾208億元
京鼎（3413）6日公布2025年12月合併營收為16.43億元，月減少5.3%，但年增3.54%；京鼎累計2025年全年營收達208.42億元，年增26.7%。京鼎第4季營收約為52.28億元，相較創新高的今年第3季新台幣 55.42 億元下滑，季減少約5.7%。
京鼎先前提到，隨著先進製程與高階記憶體擴產於 2026 年下半年放量，設備投資動能可望回溫，可望帶動公司營收自2026年下半年回升，2026 年營收表現維持穩健。
京鼎觀察，短期毛利承壓，在營收規模擴大與營運效率提升的情況下，有望支撐獲利表現。AI 與 HPC 應用擴大帶動先進邏輯、高階記憶體與先進封裝同步擴產；隨製程層數增加與複雜度上升，蝕刻、薄膜沉積與檢測等關鍵設備需求提高，半導體設備需求進入結構性成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言