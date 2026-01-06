群光營收／去年12月79.1億元 月增2.3%

群光（2385）6日公告2025年12月營收79.1億元，月增2.3%，年減4.8%。

2025年第4季合併營收230.77億元，累計2025年全年合併營收達956.6億元，年減5.7%。

群光表示，12月營收月增2.3%主要反映AI影像產品以及NB相關產品拉貨動能，就三大產品線而言，以電源營收月增高個位數表現最佳，影像月增中個位數次之，鍵盤與上月持平。影像產品因受惠於新款商用監控系統以及NB影像模組出貨暢旺，影像營收已連兩個月月增，整體影像產品的營收規模亦超越第3季，第4季影像產品在三大產品線中表現最佳。

展望2026年，法人預期，群光全年合併營收與獲利均將從低谷翻轉，營收成長高個位數重返千億營收，鍵盤、影像、電源三大事業目標為同步成長。其中AI影像產品歷經過去多年調整產品組合，降低智慧家庭產品比重，將R&D資源聚焦於開發新市場與高附加價值產品，群光樂觀預期2026年的影像產品將開啟新的篇章，營收將從底部反轉，展現影像研發的高度實力，迎來新產品應用遍地開花。

群光將擴大在Edge AI的布局，專注發展Edge AI Vision Solution(邊緣AI視覺方案)，透過結合Edge AI與VLM(Vision Language Model, 視覺語言模型)，讓攝影機從單純「監控」轉而走向「理解」使用者的指令，並且「回覆有效資訊」給使用者。在全球AI基礎建設大爆發的浪潮下，可預期邊緣裝置(Edge device)需求未來將逐步成長，其具有降低回應延遲、減少頻寬消耗、同時保障隱私等優點，而影像產品是重要的邊緣裝置之一，群光的Edge AI Vision Solution在強化AI的賦能後，將可廣泛的應用到智慧安防、智慧車隊管理、智慧工廠、智慧醫療等各種場域。

群光在上季整併東莞地區產能，退租即將到期廠房並整併產能至自有工廠，2026年全數為自有工廠運營，產能調配與人員運用將更有效率，亦降低管理費用，同時聚焦於繼續擴展泰國產能，為客戶打造彈性且有效率的生產服務。