快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

聽新聞
0:00 / 0:00

外資看好鴻海前景 大摩樂觀情境下…股價竟上看到這個價位！

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
外資看好鴻海（2317）今年的營運前景，摩根士丹利（大摩）證券認為在樂觀情境下，目標價將上看444元，優於高盛的400元，居外資圈最高。路透
外資看好鴻海（2317）今年的營運前景，摩根士丹利（大摩）證券認為在樂觀情境下，目標價將上看444元，優於高盛的400元，居外資圈最高。路透

隨AI伺服器出貨暢旺，加上折疊iPhone與ASIC AI伺服器專案的市占率提升等利多催化劑，外資紛紛看好鴻海（2317）今年的營運前景，摩根士丹利（大摩）證券認為在樂觀情境下，目標價將上看444元，優於高盛的400元，居外資圈最高。

時序邁入2026年後，內外資法人紛紛重新審視相關產業指標股。其中在鴻海方面，大摩上調獲利預期，除給予「優於大盤」評級、目標價317元外，並認為樂觀情境下，股價將上看444元；高盛則建議「買進」，目標價400元不變。

大摩科技硬體下游主管施曉娟指出，隨AI伺服器出貨暢旺，帶動鴻海去年12月營收優於預期，全年營收8.1兆元，創下歷史新高。鴻海去年出貨1.47萬櫃AI伺服器，占全球供應量一半以上，其中第4季出貨7,800櫃，季增63%。

展望今年表現，雖然首季進入淡季，但施曉娟認為，受惠於GB200、GB300伺服器機櫃持續交付，預計營收仍將優於過去五年的季節性水準，估計將年增22%左右。

下半年後，受惠摺疊款iPhone將驅動消費電子營收、ASIC AI伺服器專案的市占率提升等利多催化劑，全年營收與獲利將雙雙優於預期，因此上調鴻海2025-2027年獲利各4%、1%、1%，今年每股稅後純益（EPS）調至17.4元。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，首季雖進入淡季，但鴻海在AI伺服器放量帶動下，元月營收雖估計月減18%，但仍年增31%，2月營收持續月減，3月可望恢復月增。預估首季營收2兆元，季減24%、年增20%。

除了看好AI伺服器業務持續成長，並具備市占率提升的機會外，張博凱認為， 2026年智慧型手機外型規格的改變，以及跨足電動車代工業務領域，也可望成為帶動鴻海中長期成長的重要動能。

張博凱預估鴻海今年營收，將由去年的8.09兆元增加至11.14兆元，EPS由14.97元成長至今年的19.06元，2027年則上看22.52元。基於獲利不斷逐年成長，因此張博凱除給予鴻海正向評級外，並列入「優先買進」名單。

鴻海 營收 高盛 大摩 外資

延伸閱讀

鴻海去年營收 飛越8兆大關…本季有望淡季不淡

智慧經營／鴻海輪值CEO楊秋瑾 擁抱AI…將成企業日常

鴻海、神達 瞄準逾100天

高盛挺鴻海 列「優先買進」

相關新聞

驚見「32千金」創紀錄！這3檔都來敲門 還有四大千金寫天價

台股6日持續上演史詩級行情！大盤隨台積電（2330）翻紅衝上30471.39點新高，盤中更一度閃見「32千金」列隊，刷新...

穎崴營收／客人狂催單！去年12月9.28億元創高 2025年同步改寫新紀錄

半導體測試介面大廠穎崴（6515）6日公告2025年12月份自結營收，單月合併營收達9.28億元，較上月增加48.42%...

致茂營收／去年12月36億元創新高優於預期 2026年續拚成長

量測儀器大廠致茂（2360）6日公布去年12月營收36.47億元，月成長42.6%，年成長59.3%，創新高，優於預期，...

外資看好鴻海前景 大摩樂觀情境下…股價竟上看到這個價位！

隨AI伺服器出貨暢旺，加上折疊iPhone與ASIC AI伺服器專案的市占率提升等利多催化劑，外資紛紛看好鴻海（2317...

尖點營收／12月4.66億元、月增6.5%創新高 全年突破44億元

尖點（8021）6日公布自行結算民國114年12月份合併營收為新台幣466,079仟元，較上月增加6.50%，較113年...

創意去年12月合併營收創高 月增20%達47億元

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）昨（5）日公布去年12月合併營收47.48億元，創單月新高，月增約二...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。