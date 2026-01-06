臻鼎營收／去年12月193億元創同期次高 全年1,825.22億元刷新高

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎先前首度大陣仗參展台灣電路板國際展會，臻鼎董座沈慶芳（圖中）、營運長李定轉（左）。記者尹慧中／攝影
全球 PCB 領導大廠臻鼎-KY（4958）於 6 日公布 2025 年 12 月合併營收為新台幣 193.21 億元，月增 6.62%，年增 22.7%，創下歷年同期次高。第4季營收達新台幣 568.7 億元，季增 20.06%，年增 1.31%，推升單季營收站上歷史高峰。累計 2025 全年營收達新台幣 1,825.22 億元，年增 6.33%，再度刷新歷年新高紀錄。

臻鼎表示，12 月合併營收延續成長動能，四大應用同步月增，其中以伺服器/光通訊/其他成長力道最為強勁，單月營收較上月大增逾 30%、較去年同期大增 70%，同時 IC 載板亦保持月增、年增成長步調，兩大類應用營收雙雙創下單月新高紀錄，顯示公司在高階 AI 應用的布局已逐步轉化為實際成長動能。 整體第4季營收表現符合公司先前預期，季增 20.06%，年增 1.31%，站上 2025 年高峰與歷年單季新高。

展望 2026 年，臻鼎指出，客戶在 AI 伺服器、光通訊、 IC 載板及 AI 應用產品等高階應用相關需求維持強勁，預期相關營收貢獻將逐漸放大。同時，隨著淮安、泰國及高雄的高階產能陸續開出並逐步發揮效益，近期有 10 個廠在動工建設中，預計資本支出達新台幣 500 億元以上，2026 年將高速成長，營收表現可望再創新高。

