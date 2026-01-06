宏達電營收／12月2.92億 月減2.12%、年減26.22%

宏達電（2498）6日公布2025年12月合併營業收入為2.92億元，月減2.12%、年減26.22%，累計去年全年合併營業收入為29.01億元，年減5.85%。

宏達電持續加速AI智慧眼鏡穿戴布局，旗下VIVE Eagle在12月正式拓展香港市場，且持續擴大台灣通路布局；香港方面，HTC攜手電信商1O1O、csl、SmarTone及奢華眼鏡通路溥儀眼鏡，結合高速5G網路與專業配鏡服務，打造一站式AI穿戴體驗，以極簡時尚設計結合語音操控、智慧拍攝、拍攝翻譯與AI搜尋等功能，讓科技自然融入日常生活。

宏達電表示，HTC全面升級台灣實體體驗門市，攜手台灣大哥大（3045）、知名眼鏡品牌小林眼鏡，延續先前與精品眼鏡通路嘉晏光學2020EYEhaus及其多家專業經銷夥伴的合作成果，全台體驗據點現已突破300家。

宏達電指出，透過深化電信與精品眼鏡通路合作，並以高規格隱私與資安設計為核心，VIVE AI已通過ISO 27001與ISO 27701國際資安與隱私驗證，確保使用者隱私與資訊安全，展現其穩健推動AI穿戴市場、融合科技、時尚與生活美學的策略方向。

另外，HTC旗下沉浸式內容創作與發行平台VIVERSE正式公布首屆全球大專院校「VIVERSE Spark」黑客松得獎名單。本屆競賽吸引來自北美、歐洲與亞洲超過40所大學參與，學生團隊以WebXR技術打造可跨裝置瀏覽的沉浸式作品，角逐最高5,000美元現金獎，涵蓋沉浸式敘事、遊戲與社交體驗三大類別。

宏達電表示，VIVERSE目前月活躍使用者已突破百萬，持續成為全球創作者的重要平台。來自國立高雄大學的學生團隊亦以沉浸式敘事與社交體驗作品入選佳作，展現台灣新世代創作者於國際舞台的創作實力與潛力。