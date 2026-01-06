友達將於2月10日舉辦法說會 並揭露2025年財報

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

友達（2409）6日公告，將於2月10日在茹曦酒店5樓斯賓諾莎宴會廳，召開2025年第4季法人說明會。

友達將如往例，於會中公告去年第4季財報，並說明營運結果及展望今年景氣走向。

友達董事長彭双浪去年在第3季法說會時表示，2025年下半年產業景氣與以往不同，呈現旺季不旺。友達第3季受新台幣升值影響， 致單季虧損。若是還原匯率，友達單季營業利益則是維持在損益兩平附近。第4季顯示器產品進入傳統淡季，出貨季減。智慧移用出貨估季增5-9%、垂直解決方案則是持平或略降。

彭双浪指出，Garmin去年9月宣布推出全球首款搭載友達Micro LED顯示技術頂級智慧手表Garmin fēnix 8 Pro MicroLED，呈現供不應求熱況，也從奠定友達在Micro LED的領先地位。他並展望2026年值得興奮的景氣升溫訊息，包括：疫情期間的舊機換機潮逐漸發酵；電視面板可望受惠於冬季奧運、世界盃的登場帶動需求；而筆電面板則是因win 10結束帶來的換機潮、AI PC成長，以及電競機種需求成長挹注IT面板成長。

