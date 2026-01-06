群電營收／去年12月27.81億元 月增8%、年減14.9%

電源廠群電（6412）6日公布去年12月營收27.81億元，月增8%，年減14.9%；第4季營收78.43億元，年減20.5%；累計2025全年合併營收344.52億元，年減7.3%。

公司表示，受惠品牌客戶於年底最後衝刺挹注，去年12月營收較前月小幅回升；惟目前客戶端重要半導體供貨情形仍十分嚴峻，整體筆電及消費性相關產品之出貨動能持續受到壓抑，短期內尚未見有效改善。

展望 2026 年，公司預期，重要半導體缺料情形將進一步加劇，接下來PC 與消費性電子產業出貨量成長將更多受限於關鍵元件的供貨瓶頸，而非終端需求表現。不過，從正面角度觀察，客戶將更傾向於把資源優先配置於高階機種，有機會加速 AI PC與邊緣 AI 應用的滲透，對公司今年整體產品組合與結構升級可望帶來正面助益。

針對2026新年度的努力方向，群光電能強調，面對市場變化加速，公司必須突破框架，以更機動、更前瞻的營運模式，持續優化產品組合與市場布局，為 2026 年及中長期發展奠定穩健且具延展性的成長基礎。

一方面，針對非AI應用領域，公司將以既有核心優勢為基礎，投入高附加價值與高成長性的應用領域，包括軍工、穿戴式裝置及工業自動化等應用，分散景氣循環與單一產業波動所帶來的風險。