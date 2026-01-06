機器人全面啟動？ 廣明強勢上攻、價量齊揚
廣明（6188）6日受惠於機器人題材發酵，開盤股價便扶搖直上，一路強攻，距離漲停僅差一步之遙，回檔略作休整後，尾盤再度上攻，收盤價116.5元、上漲8.5元，漲幅7.87%，成交量放大至15,318張。
本周重頭戲CES展上，諸多廠商各顯神通，OpenAI扶持的機器人新創公司X1展示其家務人形機器人NEO，該機器人於去年10月末開放預訂，計劃今年開始向美國市場交付。這意味著機器人不再只是實驗室裡的產物，而是正式走向消費市場。此外，美國IC設計大廠高通也推出新一代機器人「一站式」架構，將硬體、軟體以及複合式AI整合在一起，目標是為從小型家用機器人到全尺寸人形機器人在內的各種形態提供動力。
法人表示，廣明有機會母憑子貴，旗下達明機器人是輝達（NVIDIA）合作多年的好夥伴，而輝達作為AI的領頭羊，其在推進機器人的訓練模型上，具有相當大的優勢，一旦開發成功，達明便是首當其衝的受惠者，而廣明自然有機會連帶受惠。因此法人看好隨著機器人市場動能持續走強下，廣明營運成長動能值得期待。
