南亞科11月大賺1.37元、股價漲停亮燈 南亞同步走強

南亞科（2408）因達集中交易市場公布注意資訊標準，5日應主管機關要求，公布自結去年11月獲利42.35億元，年增率高達20.97倍，單月每股純益1.37元，南亞科6日股價再度衝高，攻上漲停板228.5元，再寫歷史新高。大股東南亞也跟進走高，一度漲至59.4元，盤中漲幅逾4%。

南亞科（1303）自結去年11月獲利42.35億元，與去年第3季稅後純益15.63億元，一個月就賺贏一季度，達1.7倍。南亞科先前財報揭露去年第3季底報庫存高達330億元，隨著之後DRAM價格持續飆漲，不僅庫存利益可期，之後產出挹注的獲利也相當可觀。

美系雲端服務供應商（CSP）為了建置AI推論基礎設施，自2025年底起持續拉貨或追加伺服器DRAM需求，對價格耐受度極高，加上原廠產能集中供給HBM（高頻寬記憶體），導致標準型DRAM供需缺口急遽擴大。

韓媒報導，受記憶體需求強勁影響，三星電子與SK海力士已把對微軟、AWS、Google等雲端業者的伺服器DRAM報價，較去年第4季調漲60-70%。研調機構集邦科技也預估本季一般型DRAM合約價將較上季大漲55%至60%；儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格也將季增33%至38%。

市調機構DRAMeXchange分析指出：「大型客戶認為，為建置AI基礎設施所需的支出『完全可以承受』；由於將推論型AI變現已成緊要任務，客戶對DRAM漲價的反彈並不強烈。」

南亞本業方面，去年第3季營運受惠於高階電子材料在AI需求擴張，每股純益由負轉正，為0.41元。第4季中高階電子材料需求仍佳，CCL及玻纖布報價皆有調漲，法人指出，南亞與日東紡策略合作共同製造特殊玻纖布，合作內容包括日東紡將玻纖布中的織布製程外包給南亞，預計至2027年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，有20%由南亞代工。

南亞科今再創新高，股價漲至228.5元，漲停鎖死，仍有餘萬張買單追價；南亞科大漲也帶動母公司南亞股價上揚，盤中漲逾4%。外資昨日大買南亞1.6萬張，不過呈現土洋對作，投信賣超逾萬張。