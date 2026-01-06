驚見「32千金」創紀錄！這3檔都來敲門 還有四大千金寫天價

台股6日持續上演史詩級行情！大盤隨台積電（2330）翻紅衝上30471.39點新高，盤中更一度閃見「32千金」列隊，刷新史上最多千金股紀錄。其中，穎崴（6515）、創意（3443）、群聯（8299）、智邦（2345）強勢改寫歷史天價，創意與群聯單日飆逾8%，成為族群多頭總司令。

在權王台積電重返1695元歷史最高價的帶領下，高價股群起響應。除了四檔權重股改寫歷史新高價外，準千金部隊也躍躍欲試，包括印能科技（7734） 、勤誠（8210）、亞德客-KY（1590）盤中皆一度站上千元大關，顯示市場資金對高成長、高規格的「純 AI」供應鏈仍高度關注。

而今日表現最剽悍的莫過於創意與群聯。其中，創意股價衝上2,525元新高。創意最新公布2025年12月合併營收破40億大關、達47.48 億元，連續四個月創新高。法人看好其3奈米製程案件比重已逼近三成，並穩拿美系大廠如微軟等ASIC訂單，成長動能清晰。

群聯股價也觸及1,610元天價。執行長潘健成去年底加碼自家股票40張，斥資約4,676萬元，展現強大信心。群聯目前已成功轉型為「AI關鍵基礎設施夥伴」，入列輝達（NVIDIA）AI SSD重要生態系，擺脫傳統記憶體循環束縛。

穎崴則寫下3,245元新高。穎崴受惠AI／HPC高階封測需求爆發，作為全球前三大晶片測試座供應商，AI伺服器與GPU測試座訂單能見度明朗，液冷與先進封裝應用持續擴展。網通股智邦則在800G、1.6T高速交換器需求帶動下，法人看好其2026年仍為資料中心升級的核心受惠股。

法人指出，隨著AI、高速運算與先進製程需求持續推進，千金股已不再只是題材炒作，而是反映產業結構升級下的長線價值，短線震盪不改多頭趨勢。