黃仁勳：AI機器人GPT時代來了 羅昇、穎漢漲停領攻概念股

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在CES 2026前夕重磅宣告「機器人的GPT時代來臨」，並揭露L4自動駕駛平台正式落地，點燃市場對實體AI想像空間，激勵台股機器人概念股全面噴出，羅昇（8374）、穎漢（4562）盤中雙雙亮燈漲停，族群成為盤面最強主流。

黃仁勳指出，AI已從生成式AI，全面邁入能「理解並改變真實世界」的實體AI（Physical AI）階段。輝達最新推出的自駕車平台「Alpamayo」，已完成可「思考」的自動駕駛系統開發，並率先導入賓士（Mercedes-Benz）CLA車系，打造全球首款L4等級自駕轎車。本季將先於美國上路，第2季進軍歐洲，下半年拓展至亞洲市場，正式宣告自駕車商用化邁出關鍵一步。

在技術層面，Alpamayo採高度自主決策架構，結合多重感測器冗餘設計與雙軌安全系統，主系統負責AI決策，並以可驗證的傳統自駕軟體作為安全防護。黃仁勳強調，該平台從晶片、系統到程式碼皆通過安全認證，未來亦可延伸應用至RoboTaxi與各類機器人場景。

CES現場，黃仁勳也首度完整揭示輝達「實體AI」藍圖，強調機器人必須同時具備訓練、推論與模擬三大運算能力。輝達透過Omniverse打造數位分身環境，結合Cosmos世界模型與機器人基礎模型，讓機器人能在高度擬真的虛擬世界中學習與測試，大幅加速工業、物流、服務型與人形機器人的商業化進程。

題材利多激勵下，台股機器人概念股聞訊狂飆。羅昇受惠其在人形機器人關鍵零組件布局，涵蓋減速機、軸承、馬達及AI視覺系統，盤中直攻漲停；穎漢憑藉自動化設備與工具機優勢，切入人形機器人設備與解決方案，同步亮燈鎖死。全球傳動（4540）盤中一度亮紅燈，廣明（6188）、盟立（2464）、所羅門（2359）、亞光（3019）、昆盈（2365）等相關個股亦全面走揚。

黃仁勳預估，十年內全球將有高度比率的車輛實現自動化，實體AI將成為推動機器人與智慧駕駛產業的核心引擎。法人認為，隨著輝達持續採取開放模型策略，並加速自駕與機器人平台落地，相關供應鏈與設備廠的成長想像空間正快速放大，機器人概念股後續表現仍值得高度關注。

機器人 AI

