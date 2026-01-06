快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

八貫營收／12月合併營收3.55億元 全年營收28.62億元 雙創新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

八貫（1342）6日公告去年12月營收3.55億元、全年營收28.62億元，雙創歷史新高。公司表示，展望今年，排除軍工依標案時程規畫，戶外、醫療與航太救生均正向發展，訂單及產能已排至4月，估首季營收將持續向上成長。

八貫去年12月營收3.55億元，月增61.6％、年增27.6％，達雙位數成長。八貫表示，主要成長動能為：戶外產品客戶因應年底採購季節之消費市場需求，大幅提升訂單拉貨，帶動戶外12月業績月增62.4％、年增22.7％；航太救生部份客戶擴大採用八貫布料，推升產品出貨上揚，12月業績月增123.6％、年增28.7％。

公司表示，受惠戶外與航太救生12月業績年月雙升雙位數成長，加上醫療業績穩健成長、軍工標案訂單挹注，四大產品線並進，12月營收創單月歷史新高。

八貫去全年營收28.62億元，創歷年新高。

公司表示，因應客戶出貨要求，將停辦尾牙、全力維持生產節奏，目前在手訂單能見度及產能稼動率，已排至4月，估第1季營收將延續去年第4季高檔表現。

營收 航太

延伸閱讀

亞德客2025年合併營收創高

創意去年12月合併營收創高 月增20%達47億元

竹陞2025年合併營收年增96% 衝刺智慧製造

邁科2025年合併營收年增84% AI 伺服器需求熱

相關新聞

創意去年12月合併營收創高 月增20%達47億元

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）昨（5）日公布去年12月合併營收47.48億元，創單月新高，月增約二...

台灣大TWEX 開放全民買幣

台灣大（3045）昨（5）日宣布，台灣大虛擬資產交易所TWEX去年上線後，先開放台灣大用戶使用，每月註冊用戶數二位數成長...

億而得1月22日上櫃 承銷價60元

嵌入式非揮發記憶體矽智財廠億而得（6423）將於1月22日掛牌上櫃，承銷價暫定60元。董事長暨總經理黃文謙昨（5）日表示...

聯茂去年12月、去年營收 譜寫雙高

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布去年12月營收31.71億元，創新高，月增5.8%，年增30.2%；...

牧德2026年拚雙位數成長

AOI大廠牧德（3563）昨（5）日公告去年12月營收2.28億元，月增0.07%，年增6.98%；去年第4季營收約6....

AES 去年12月營收月增3.9%

電池模組股王AES-KY（6781）昨（5）日公布去年12月營收15.38億元，創單月新高，月增3.95%，年增29.5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。