八貫營收／12月合併營收3.55億元 全年營收28.62億元 雙創新高

八貫（1342）6日公告去年12月營收3.55億元、全年營收28.62億元，雙創歷史新高。公司表示，展望今年，排除軍工依標案時程規畫，戶外、醫療與航太救生均正向發展，訂單及產能已排至4月，估首季營收將持續向上成長。

八貫去年12月營收3.55億元，月增61.6％、年增27.6％，達雙位數成長。八貫表示，主要成長動能為：戶外產品客戶因應年底採購季節之消費市場需求，大幅提升訂單拉貨，帶動戶外12月業績月增62.4％、年增22.7％；航太救生部份客戶擴大採用八貫布料，推升產品出貨上揚，12月業績月增123.6％、年增28.7％。

公司表示，受惠戶外與航太救生12月業績年月雙升雙位數成長，加上醫療業績穩健成長、軍工標案訂單挹注，四大產品線並進，12月營收創單月歷史新高。

八貫去全年營收28.62億元，創歷年新高。

公司表示，因應客戶出貨要求，將停辦尾牙、全力維持生產節奏，目前在手訂單能見度及產能稼動率，已排至4月，估第1季營收將延續去年第4季高檔表現。