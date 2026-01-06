最夯的記憶體、銅價、AI 都有了 華新股價大漲衝破35元

華邦電（2344）、華東（8110）受惠記憶體報價漲不停，股價頻頻創高，大股東華新（1605）也跟著雨露均霑，而國際銅價周一（5日）飆升至新高，首度突破13,000美元，華新除了受惠銅價上漲，也以「冷精棒」切入AI供應鏈，冷精棒主要用在液冷散熱中的關鍵零組件快接頭上。華新站在三個利基浪頭上，帶動股價盤中大漲超過6%，衝上35元，創下波段新高。

AI推論帶動的伺服器建置潮持續驅動美系雲端服務供應商（CSP）採購，記憶體價格持續看漲，集邦科技5日發布最新報告指出，受市場供給嚴重緊縮影響，預估本季一般型DRAM合約價將較上季大漲55%至60%。華邦電、華東6日續強，華邦電更衝上百元大關，創25年新高，華東也刷新歷史高價，盤中一度衝上75元。華新持有華邦電22.11%股份、99.5萬張股票，持有華東的比例約為 21.17%、10.9萬張股票。

銅價5日飆升至新高，首度突破13,000美元，銅價在2025年飆漲42%，創下自2009年以來最佳年度表現。線纜業者表示，銅價上漲有助帶來庫存利益，營收與毛利可望同步墊高；市場也傳出，國內指標線纜廠已向客戶預告，明年1月起相關產品售價將調漲約一成。

業界分析，銅價創高背後主因之一由AI科技全面升溫推動，包括AI伺服器、資料中心、高效能運算與電力基礎建設，皆高度仰賴精煉銅用量。但供給方面卻不足，印尼Grasberg、剛果Kamoa-Kakulula、智利Codelco等全球指標性大型銅礦，因設備、政策與營運問題接連傳出停產或降載，外資指出，2025年全球大型銅礦產出恐已縮減3%，2026年不排除進一步下滑。

最後在AI關鍵零組件方面，華新不銹鋼事業轉型升級，以「冷精棒」全新品牌「奇沃Steeval™」切入AI。華新指出，液冷散熱系統中的關鍵零組件為快接頭，而華新的冷精棒主要就是用在快接頭上，以GB300的機櫃為例，可用到276個快接頭，而在AI科技帶動下，未來這一塊成長速度會相當快，有望逐漸放量。

華新6日以34.5元開高，一度觸及36.45元，盤中漲幅逾5%，創下波段新高。2026年開年來兩天也獲三大法人同步買超，外資昨日更一口氣買超4.6萬張。