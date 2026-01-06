報價飆6成！記憶體成超級印鈔機 南亞科群聯創天價 華邦破百刷25年高

記憶體近期幾乎成為「超級印鈔機」！受AI推論需求暴增與原廠產能緊縮驅動，研調機構 TrendForce最新報告，本季DRAM合約價預計大漲55%至60%，此外，三星、SK海力士傳出首季報價狂漲7成。6日族群無視台股高低震盪近350點，南亞科（2408）、群聯（8299）雙雙刷出歷史新高，華邦電（2344）也突破百元心理關卡、改寫25年高點，旺宏（2337）則噴出逾36萬張大量強攻漲停，整體多頭氣勢如虹。

根據研調機構TrendForce最新報告，本季DRAM合約價預計大漲 55%至60%，NAND Flash漲幅亦達38%。此外，韓媒披露傳出，三星電子與SK海力士已向微軟、AWS及Google等雲端服務供應商（CSP）提出，將第1季伺服器DRAM報價調升60%至70%。

由於大型客戶為了建置AI推論基礎設施，對價格耐受度極高，加上原廠產能集中供給HBM（高頻寬記憶體），導致標準型DRAM供需缺口急遽擴大。業界普遍認為，買方「不惜代價搶貨」的態勢，已將記憶體產業推向史無前例的超級多頭。

這波漲價潮對台廠的挹注已反映在財報上。龍頭廠南亞科自結2025年11月單月稅後純益達42.35億元，年增率飆出20.97倍；單月獲利率高達41.6%，相當於一個月的獲利就是去年第3季全季的1.7倍。

受此利多激勵，南亞科今日股價亮燈觸及228.5元歷史新高。法人指出，南亞科帳上坐擁逾330億元的高額庫存，隨著報價持續暴漲，庫存評價利益將極其可觀。

此外，華邦電續漲逾8%%，股價目前最高來到104.5元，直逼2000年6月歷史次高106.5元，且離1995年10月的歷史新高108元亦不遠；而群聯也突破1,600元關卡、觸及1,610元天價。旺宏則在開盤不到1小時即爆出逾36萬張大量，股價強鎖52.4元漲停，排隊買單超過7萬張，市場人氣沸騰。

法人指出，2026年第1季雖然PC與手機端需求尚處淡季，但因原廠產能遭HBM嚴重排擠，且庫存水位見底，導致出貨規模只能依賴晶圓廠緩慢提升。即便終端品牌可能因成本壓力而「降規」，但供不應求的結構短期難以翻轉。

南韓市場雖出現「半導體結構失衡」的憂慮，擔心過度依賴記憶體，但對於以生產、封測及模組為主的台廠而言，這波由AI驅動的報價狂潮，無疑讓各家廠商的設備都變成了實至名歸的「印鈔機」。