面板股強勢表態 友達漲停逾13萬張排隊等著買、群創飆4年半高點

研調機構預測1月起電視面板報價全面上漲，法人看好有助群創（3481）、友達（2409）等面板廠的營運表現，6日友達開高走高衝上漲停15.2元鎖死，排隊買單超過13.3萬張，彩晶（6116）及凌巨（8105）也亮燈漲停， 群創開高後一度衝達漲停21.85元，寫2021年7月以來的新高價。

TrendForce預估1月上旬面板價格，電視面板1月全面起漲， 包括32吋、43吋、55吋與65吋將全面調漲1美元；另外，在IT用面板部分，液晶監視器面板1月價格估持平；筆電用面板中的IPS機種則是全面走跌。

電視面板1月價格轉為上漲，是在去年12月止跌持平後報價再翻紅，法人看好，將有助友達、群創等面板業者後市。

友達早盤以14.5元開高後往上拉升到漲停15.2元鎖死， 漲停及市價排隊買單超過12.3萬張，股價已連六漲，短線漲幅33.33%，盤中成交量逾31萬張，居個股成交量第三名。

友達亮燈漲停，面板股強勢表態，彩晶以9.52元開高後也衝上漲停9.65元鎖死，排隊買單超過6.3萬張；凌巨也衝上漲停13.65元鎖死。

群創早盤以20.5元開高，盤中衝達漲停21.85元，為2021年7月以來的新高價，股價連九漲， 短線漲幅72.72%，盤中成交量逾87萬張， 居個股成交量第一名。