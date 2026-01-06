TV面板報價走揚 法人上修友達、群創評等至買進

研調機構預估1月TV面板報價上漲，55吋4K Open-cell報價較去年12月下旬上漲1美元，漲幅為0.8%，主要係近期仍有電視品牌廠積極採購，加上多數中國面板廠規劃於2月農曆過年期間減產，部份訂單提前於今年1月挹注所致。

至於在IT面板的部份，研調機構預估27吋monitor面板今年1月維持63美元，原因在於monitor面板雖然仍處淡季循環，但面板廠為避免虧損擴大而傾向不調降報價；至於14吋Flat-LED NB面板WitsView則預估1月報價維持26.9美元，但近期記憶體漲價對筆記型電腦市況影響程度逐漸擴大，須留意NB面板報價是否隨之下跌。

法人機構指出，由於近期仍有電視品牌廠積極採購，加上部份需求因多數中國面板廠規劃於農曆過年期間減產而提前釋出，預估1月TV面板走揚，有助於友達（2409）、群創（3481）改善本業表現，加上近期CES題材發酵，因此，將友達、群創的投資建議調整為買進。