華通營收／去年12月72.28億元 創近三個月新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
華通泰國廠外觀。公司提供
HDI龍頭廠商華通（2313）5日公布2025年12月營收為72.28億元，較去年同期成長13.1%，創近三個月新高，以及歷年同期新高，華通2025年全年累計營收759.96億元，年增4.9%，是歷年同期次高。

華通也為國內衛星用板龍頭供應廠商，去年第3季營運已創下佳績，主要是美系手機用板以及資料中心產品，包含伺服器、交換器等，都有不錯的規模成長；低軌道衛星LEO產品線中，天上衛星用板營收動能強、占比提升，整體產能利用率處於高檔，毛利率自去年首季17.17%、去年第2季的18.24%，提升至19.95%。

法人認為，全球低軌道衛星產業供給鏈的廠商數目有限，太空產業技術門檻相當高，華通已於衛星用板投入研發與生產。

華通第二個衛星客戶今年完成數批低軌道衛星發射，布建超過100餘顆天上衛星。新客戶與新產能的加持之下，整體低軌衛星營收維持高檔，衛星板增加，讓公司產品結構持續優化。

華通 低軌衛星 伺服器

