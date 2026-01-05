南亞科11月獲利月增1.07倍 每股賺1.37元
動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科自結2025年11月歸屬母公司淨利新台幣42.35億元，月增1.07倍，每股純益1.37元。
受惠市場需求復甦，南亞科2025年11月營收突破100億元大關，達101.69億元，創下歷史新高，月增加28.59%，年增364.89%。
隨著營收規模擴增，南亞科獲利同步攀高，自結2025年11月歸屬母公司淨利42.35億元，月增1.07倍，每股純益1.37元。
南亞科2025年10月和11月歸屬母公司淨利合計達62.74億元，弭平前3季虧損，累計前11月歸屬母公司淨利17.95億元，每股純益0.58元。
南亞科預計1月19日召開線上法人說明會，說明2025年第4季營運結果。市場預期，受惠DRAM供不應求，產品價格高漲，南亞科法說會應可釋出正面訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言