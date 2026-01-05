快訊

委內瑞拉總統馬杜洛動向美媒全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑讚：文昌帝君顯靈

台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平1死2傷

一詮營收／2025年60億元創近10年新高 散熱元件營收翻倍成長

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
一詮新廠。記者籃珮禎／攝影
一詮新廠。記者籃珮禎／攝影

LED導線架廠一詮（2486）5日公告2025年12月營收5.26億元，月增2.21%，年增10.5%，累計2025年全年營收達60.46億元，年增10.08%，寫下自2016年以來、近10年的營收新高。

觀察2025年第4季表現，一詮單季營收來到15.45億元，不僅優於第3季的15.34億元，更呈現「逐月攀升」的態勢。10月營收5.05億元、11月5.14億元、12月進一步衝上5.25億元，顯示在AI伺服器散熱元件強勁需求的支撐下，年底營運動能持續走強。

一詮2025年轉型成效顯著，核心業務已由傳統導線架聚焦至半導體散熱產品。觀察產品比重變化，散熱元件占比從2024年的18.03%大幅提升，至2025年第3季已達26.38%。

2025年下半年，一詮散熱元件貢獻度持續攀升，9月份營收占比達33%，10月為34%，11月則增加至37%。以營收規模來看，散熱元件月營收從2025年1月約8,700萬元，增加至11月的1.75億元，呈現翻倍成長動能。

一詮表示，已成功打入輝達（NVIDIA）與Google供應鏈。其中，輝達Grace CPU均熱片已於2025年第4季量產出貨，同時成功卡位Google TPU與AWS Trainium等AI加速器關鍵元件，訂單能見度已延伸至2027年。此外，針對次世代AMD新產品的洽談也預計於2026年下半年明朗。

一詮指出，為因應後續龐大需求，公司積極優化產能，將傳統LED產線轉移至中國大陸廠區，騰出的國內空間則改裝為均熱片與補強片產線，全力支援高階散熱元件量產。

法人表示，隨一詮產品組合持續轉向高毛利散熱領域，看好其後續營運成長動能。

輝達 LED AI 半導體 伺服器

延伸閱讀

萊爾富拚營運轉骨 2025年營收破250億元年增雙位數

陸汽車大舉銷往委內瑞拉 2025年1至11月年增130%

東元電機首度入列「2025年台灣最佳國際品牌」 品牌轉型獲肯定

鴻海營收／AI題材發威 2025年破8兆元創新高

相關新聞

華邦電處分華東5,000張股票 處分利益2.88億元

華邦電（2344）5日公告，處分華東5,000張股票，每單位價格價格落在新台幣68.5元，交易總金額為新台幣3.43億元...

華通營收／去年12月72.28億元 創近三個月新高

HDI龍頭廠商華通（2313）5日公布2025年12月營收為72.28億元，較去年同期成長13.1%，創近三個月新高，以...

南亞科11月獲利月增1.07倍 每股賺1.37元

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科自結2025年11月歸屬母公司淨利新台幣42.35億元，月增1.07倍，每股純益1...

一詮營收／2025年60億元創近10年新高 散熱元件營收翻倍成長

LED導線架廠一詮（2486）5日公告2025年12月營收5.26億元，月增2.21%，年增10.5%，累計2025年全...

里昂：GPU、AI AISC雙引擎加持 台光電目標價上看2,130元

市場展望今年人工智慧（AI）仍是主旋律，其中輝達（NVIDIA）的Rubin規格升級與ASIC需求雙引擎驅動，台光電後續...

台光電營收／去年12月87億元 創單月次高

銅箔基板廠商台光電（2383）5日公布去年12月營收87.05億，月增7.1%，年增35.8%，為單月次高，先前一次營收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。