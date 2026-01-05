一詮營收／2025年60億元創近10年新高 散熱元件營收翻倍成長

LED導線架廠一詮（2486）5日公告2025年12月營收5.26億元，月增2.21%，年增10.5%，累計2025年全年營收達60.46億元，年增10.08%，寫下自2016年以來、近10年的營收新高。

觀察2025年第4季表現，一詮單季營收來到15.45億元，不僅優於第3季的15.34億元，更呈現「逐月攀升」的態勢。10月營收5.05億元、11月5.14億元、12月進一步衝上5.25億元，顯示在AI伺服器散熱元件強勁需求的支撐下，年底營運動能持續走強。

一詮2025年轉型成效顯著，核心業務已由傳統導線架聚焦至半導體散熱產品。觀察產品比重變化，散熱元件占比從2024年的18.03%大幅提升，至2025年第3季已達26.38%。

2025年下半年，一詮散熱元件貢獻度持續攀升，9月份營收占比達33%，10月為34%，11月則增加至37%。以營收規模來看，散熱元件月營收從2025年1月約8,700萬元，增加至11月的1.75億元，呈現翻倍成長動能。

一詮表示，已成功打入輝達（NVIDIA）與Google供應鏈。其中，輝達Grace CPU均熱片已於2025年第4季量產出貨，同時成功卡位Google TPU與AWS Trainium等AI加速器關鍵元件，訂單能見度已延伸至2027年。此外，針對次世代AMD新產品的洽談也預計於2026年下半年明朗。

一詮指出，為因應後續龐大需求，公司積極優化產能，將傳統LED產線轉移至中國大陸廠區，騰出的國內空間則改裝為均熱片與補強片產線，全力支援高階散熱元件量產。

法人表示，隨一詮產品組合持續轉向高毛利散熱領域，看好其後續營運成長動能。