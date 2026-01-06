台灣大TWEX 開放全民買幣

台灣大（3045）昨（5）日宣布，台灣大虛擬資產交易所TWEX去年上線後，先開放台灣大用戶使用，每月註冊用戶數二位數成長，現在TWEX開放全民都可買虛擬資產，起投門檻最低100元即可入手比特幣、乙太幣。

台灣大虛擬資產交易所宣布，即日起不限台灣大用戶，全民皆可透過「台灣大哥大App」直接購買虛擬資產，此外，TWEX正式上架富邦證券AI PRO App，富邦證券會員可於既有投資介面中完成虛擬資產交易。

台灣大總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，許多民眾想參與虛擬資產，「逢低買入」、「可信賴的平台」是兩大重點，台灣大去年5月成立TWEX台灣大虛擬資產交易所，全力支持合法合規的Web3應用。