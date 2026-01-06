快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

台灣大TWEX 開放全民買幣

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（3045）昨（5）日宣布，台灣大虛擬資產交易所TWEX去年上線後，先開放台灣大用戶使用，每月註冊用戶數二位數成長，現在TWEX開放全民都可買虛擬資產，起投門檻最低100元即可入手比特幣、乙太幣。

台灣大虛擬資產交易所宣布，即日起不限台灣大用戶，全民皆可透過「台灣大哥大App」直接購買虛擬資產，此外，TWEX正式上架富邦證券AI PRO App，富邦證券會員可於既有投資介面中完成虛擬資產交易。

台灣大總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，許多民眾想參與虛擬資產，「逢低買入」、「可信賴的平台」是兩大重點，台灣大去年5月成立TWEX台灣大虛擬資產交易所，全力支持合法合規的Web3應用。

台灣大哥大 富邦 董事長

延伸閱讀

遠傳、台灣大跨年夜 OTT TV表現 同寫佳績

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1,000美元 歲末表現如何？

OTT TV一站購足 台灣大「影音多享組」單月銷量年增40%

USPACE營收3年翻7倍、WeMo6個月驗證獲利模式...台灣大車一站式服務到位

相關新聞

創意去年12月合併營收創高 月增20%達47億元

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）昨（5）日公布去年12月合併營收47.48億元，創單月新高，月增約二...

台灣大TWEX 開放全民買幣

台灣大（3045）昨（5）日宣布，台灣大虛擬資產交易所TWEX去年上線後，先開放台灣大用戶使用，每月註冊用戶數二位數成長...

億而得1月22日上櫃 承銷價60元

嵌入式非揮發記憶體矽智財廠億而得（6423）將於1月22日掛牌上櫃，承銷價暫定60元。董事長暨總經理黃文謙昨（5）日表示...

聯茂去年12月、去年營收 譜寫雙高

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布去年12月營收31.71億元，創新高，月增5.8%，年增30.2%；...

牧德2026年拚雙位數成長

AOI大廠牧德（3563）昨（5）日公告去年12月營收2.28億元，月增0.07%，年增6.98%；去年第4季營收約6....

AES 去年12月營收月增3.9%

電池模組股王AES-KY（6781）昨（5）日公布去年12月營收15.38億元，創單月新高，月增3.95%，年增29.5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。