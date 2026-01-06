邁達特躋身 AWS 代理商

系統整合商邁達特（6112）昨（5）日公告成為Amazon Web Services台灣代理商，將結合AWS先進技術及邁達特的經銷通路，協助企業用戶在AI浪潮中，實現高效且具成本效益的雲端布局。邁達特多年來與AWS緊密合作，並在「雲地整合」與「通路治理」進行深耕，因此順利拿下第二個CSP代理權。

邁達特透過自行研發的CloudMan雲端管理平台，推動合作夥伴從傳統的銷售角色，轉型為高毛利的託管服務供應商（MSP），協助合作夥伴實現雲端託管自動化。

邁達特並運用數據中台與資料匯流等關鍵平台服務，可為AWS用戶提供多元技術組合的加乘效果，協助客戶打造堅實的AI決策引擎，確保AI模型與業務流程同步更新，讓AI真正成為企業運作的智慧團隊。

邁達特總經理施建成表示，邁達特是專注雲地整合的資訊服務商，可有效串聯雲地資源，提供無縫接軌的「混合雲解決方案」，解決企業上雲的技術斷層。此外，憑藉近30年的綿密經銷通路，能將AWS服務精準推進至大型企業與利基市場，展現通路價值。

展望未來，邁達特將持續發揮技術和通路雙重優勢，整合雲地資源，協助夥伴優化MSP獲利模式，並加速AI與數據專案落地。

邁達特去年11月營收年增近兩成，主要是來自一些企業資料中心及AI應用相關等大型專案的成功解案與出貨，以及軟體與雲端服務產品線的持續成長。