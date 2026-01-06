快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

邁達特躋身 AWS 代理商

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

系統整合商邁達特（6112）昨（5）日公告成為Amazon Web Services台灣代理商，將結合AWS先進技術及邁達特的經銷通路，協助企業用戶在AI浪潮中，實現高效且具成本效益的雲端布局。邁達特多年來與AWS緊密合作，並在「雲地整合」與「通路治理」進行深耕，因此順利拿下第二個CSP代理權。

邁達特透過自行研發的CloudMan雲端管理平台，推動合作夥伴從傳統的銷售角色，轉型為高毛利的託管服務供應商（MSP），協助合作夥伴實現雲端託管自動化。

邁達特並運用數據中台與資料匯流等關鍵平台服務，可為AWS用戶提供多元技術組合的加乘效果，協助客戶打造堅實的AI決策引擎，確保AI模型與業務流程同步更新，讓AI真正成為企業運作的智慧團隊。

邁達特總經理施建成表示，邁達特是專注雲地整合的資訊服務商，可有效串聯雲地資源，提供無縫接軌的「混合雲解決方案」，解決企業上雲的技術斷層。此外，憑藉近30年的綿密經銷通路，能將AWS服務精準推進至大型企業與利基市場，展現通路價值。

展望未來，邁達特將持續發揮技術和通路雙重優勢，整合雲地資源，協助夥伴優化MSP獲利模式，並加速AI與數據專案落地。

邁達特去年11月營收年增近兩成，主要是來自一些企業資料中心及AI應用相關等大型專案的成功解案與出貨，以及軟體與雲端服務產品線的持續成長。

AI 雲端服務 平台

延伸閱讀

需求太旺完全是賣方市場！傳三星與SK海力士DRAM報價調漲七成

光通訊族群 商機爆發

熱度不減！大和資本看奇鋐集團 雙雙給「買進」

光通訊商機爆發 華星光、眾達有糖吃

相關新聞

創意去年12月合併營收創高 月增20%達47億元

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）昨（5）日公布去年12月合併營收47.48億元，創單月新高，月增約二...

台灣大TWEX 開放全民買幣

台灣大（3045）昨（5）日宣布，台灣大虛擬資產交易所TWEX去年上線後，先開放台灣大用戶使用，每月註冊用戶數二位數成長...

億而得1月22日上櫃 承銷價60元

嵌入式非揮發記憶體矽智財廠億而得（6423）將於1月22日掛牌上櫃，承銷價暫定60元。董事長暨總經理黃文謙昨（5）日表示...

聯茂去年12月、去年營收 譜寫雙高

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布去年12月營收31.71億元，創新高，月增5.8%，年增30.2%；...

牧德2026年拚雙位數成長

AOI大廠牧德（3563）昨（5）日公告去年12月營收2.28億元，月增0.07%，年增6.98%；去年第4季營收約6....

AES 去年12月營收月增3.9%

電池模組股王AES-KY（6781）昨（5）日公布去年12月營收15.38億元，創單月新高，月增3.95%，年增29.5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。