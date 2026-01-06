快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

億而得1月22日上櫃 承銷價60元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

嵌入式非揮發記憶體矽智財廠億而得（6423）將於1月22日掛牌上櫃，承銷價暫定60元。董事長暨總經理黃文謙昨（5）日表示，今年展望比去年好，並希望回到以往的成長速度。法人估計，該公司今年營運表現應可朝成長雙位數百分比目標邁進。

億而得去年前11月合併營收2.24億元，年增5%。去年前三季營收結構中，MTP的業績貢獻近六成，EEPROM占16%，OTP+占15%左右，FTP占約一成。

針對今年的成長動能，黃文謙指出，MCU應用這塊因IP面積縮小且提速，成長性會較大。驅動IC方面，過往主要利用在電子紙領域，已逐漸擴散到驅動與觸控整合IC（TDDI）領域。另外還有電源管理IC應用多所布局，因此三大領域大致呈現均衡發展。至於車用方面已投入開發，雖然短期量還不大，但會與晶圓廠合作。

黃文謙提到，持續進行縮小化與高速化策略，其中縮小化將爭取OTP既有市場。另外，目前市場焦點大多放在AI應用，但黃文謙認為，MCU、驅動IC等應用仍在成長中，晶圓廠表現也回溫，估計今年相關應用的晶圓數量仍會提高。

法人認為，億而得具備關鍵的1T1C技術，使其MTP面積可以更小，是其競爭優勢，並擁有多樣化寫入次數產品，以及少量寫入次數的OTP+產品，隨著其累積IP使用數增加，權利金收入占整體營收比重可望逐年增加。

晶圓廠 營收 市場

延伸閱讀

防堵三星？外媒傳台積電亞利桑那廠 3奈米製程將提前一年投產

規模7地震衝擊半導體晶圓廠 石英爐管損耗才是復工關鍵

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

傳提升艾司摩爾DUV舊型設備效率 陸晶圓廠提高先進晶片產量

相關新聞

創意去年12月合併營收創高 月增20%達47億元

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）昨（5）日公布去年12月合併營收47.48億元，創單月新高，月增約二...

台灣大TWEX 開放全民買幣

台灣大（3045）昨（5）日宣布，台灣大虛擬資產交易所TWEX去年上線後，先開放台灣大用戶使用，每月註冊用戶數二位數成長...

億而得1月22日上櫃 承銷價60元

嵌入式非揮發記憶體矽智財廠億而得（6423）將於1月22日掛牌上櫃，承銷價暫定60元。董事長暨總經理黃文謙昨（5）日表示...

聯茂去年12月、去年營收 譜寫雙高

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布去年12月營收31.71億元，創新高，月增5.8%，年增30.2%；...

牧德2026年拚雙位數成長

AOI大廠牧德（3563）昨（5）日公告去年12月營收2.28億元，月增0.07%，年增6.98%；去年第4季營收約6....

AES 去年12月營收月增3.9%

電池模組股王AES-KY（6781）昨（5）日公布去年12月營收15.38億元，創單月新高，月增3.95%，年增29.5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。