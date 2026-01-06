億而得1月22日上櫃 承銷價60元

嵌入式非揮發記憶體矽智財廠億而得（6423）將於1月22日掛牌上櫃，承銷價暫定60元。董事長暨總經理黃文謙昨（5）日表示，今年展望比去年好，並希望回到以往的成長速度。法人估計，該公司今年營運表現應可朝成長雙位數百分比目標邁進。

億而得去年前11月合併營收2.24億元，年增5%。去年前三季營收結構中，MTP的業績貢獻近六成，EEPROM占16%，OTP+占15%左右，FTP占約一成。

針對今年的成長動能，黃文謙指出，MCU應用這塊因IP面積縮小且提速，成長性會較大。驅動IC方面，過往主要利用在電子紙領域，已逐漸擴散到驅動與觸控整合IC（TDDI）領域。另外還有電源管理IC應用多所布局，因此三大領域大致呈現均衡發展。至於車用方面已投入開發，雖然短期量還不大，但會與晶圓廠合作。

黃文謙提到，持續進行縮小化與高速化策略，其中縮小化將爭取OTP既有市場。另外，目前市場焦點大多放在AI應用，但黃文謙認為，MCU、驅動IC等應用仍在成長中，晶圓廠表現也回溫，估計今年相關應用的晶圓數量仍會提高。

法人認為，億而得具備關鍵的1T1C技術，使其MTP面積可以更小，是其競爭優勢，並擁有多樣化寫入次數產品，以及少量寫入次數的OTP+產品，隨著其累積IP使用數增加，權利金收入占整體營收比重可望逐年增加。