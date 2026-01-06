全國電2026年上半年審慎樂觀

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

全國電（6281）昨（5）日召開法說會，展望2026年，預期上半年審慎樂觀看待。公司表示，受惠於AI與半導體投資擴大，支撐台灣出口與企業獲利，預估今年民間消費將溫和成長，實質成長率約2.13%，將持續透過店格提升與數位轉型布局，因應房市政策與全球景氣變化帶來的風險，力求在市場波動中穩健成長。

全國電表示，正推動店型轉換以提升質量，大坪數Digital City店型已逾80間，占總數五分之一。如500坪高雄民族店轉型智慧居家概念店，整合系統櫃與生活美學，規劃每年更替十至15間門市，採汰弱留強原則，透過多元購物體驗在保守市場中突圍。

全國電強調，數位轉型與市場競爭亦是營運核心，公司正從技術導入走向體驗革新，透過App整合行動支付與LINE會員推播，強化虛實融合（OMO）布局。

市場關注3C產品漲價，全國電回應，目前筆電定價策略仍平穩，沒有大幅度漲價考量，但會觀察記憶體漲價空間與原廠變化，進行同步調整。

全國電指出，近五年平均現金殖利率逾5%，股利政策考量資金需求與財務結構，每年提撥至少60%盈餘分配紅利，並以現金為主。2024年現金股利發放率達88.7%，未來將維持80%以上，兼顧股東利益與財務規劃。

全國電去年前三季營收146.79億元，受市場買氣低迷及房市政策影響，年減5.38%。

