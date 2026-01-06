快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

台光電目標價 上看2,130

經濟日報／ 記者徐牧民尹慧中／台北報導

外資里昂證券發布最新報告指出，銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）可望受惠輝達新世代架構Rubin在中繼板、CPX板，及NVLink交換器中採用的M9等級銅箔基板熱潮，後市可期，將目標價由1,900元升至2,130元，調幅12.1%，評等維持「優於大盤」。

台光電昨（5）日公布去年12月營收87.05億元，為單月歷史次高，月增7.1%，年增35.8%；去年第4季營收249.09億元，季減0.7%，年增33.9%，為歷年同期新高；2025年全年營收942.42億元,，創新高，年增46.4%。

隨著AI伺服器產業轉向「無電纜化」設計並增加PCB採用量，里昂預計，M9銅箔基板應用將從Rubin運算板擴展至CPX，將採用M7+M9混合設計以及交換器托盤。台光電昨天股價漲30元、收1,620元。

里昂表示，此升級趨勢主要由第六代NVSwitch IC帶動，相較GB200／300的雙晶片，每箱配備四顆晶片的設計對傳輸速率要求更高。

台光電 設計

延伸閱讀

政府補助 IC 設計三領域 穩固半導體關鍵地位

台光電、南電 權證選中長天期

台光電、華通 權證四檔夯

PCB族群瞄準高階產品 避開紅海

相關新聞

創意去年12月合併營收創高 月增20%達47億元

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）昨（5）日公布去年12月合併營收47.48億元，創單月新高，月增約二...

台灣大TWEX 開放全民買幣

台灣大（3045）昨（5）日宣布，台灣大虛擬資產交易所TWEX去年上線後，先開放台灣大用戶使用，每月註冊用戶數二位數成長...

億而得1月22日上櫃 承銷價60元

嵌入式非揮發記憶體矽智財廠億而得（6423）將於1月22日掛牌上櫃，承銷價暫定60元。董事長暨總經理黃文謙昨（5）日表示...

聯茂去年12月、去年營收 譜寫雙高

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布去年12月營收31.71億元，創新高，月增5.8%，年增30.2%；...

牧德2026年拚雙位數成長

AOI大廠牧德（3563）昨（5）日公告去年12月營收2.28億元，月增0.07%，年增6.98%；去年第4季營收約6....

AES 去年12月營收月增3.9%

電池模組股王AES-KY（6781）昨（5）日公布去年12月營收15.38億元，創單月新高，月增3.95%，年增29.5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。