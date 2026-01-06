明泰去年12月營收月增近六成

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

明泰（3380）昨（5）日公布2025年12月營收營收29.77億元，月增59.8%，年增21.8%；去年第4季營收64.07億元，季增9.7%，年增13.8%；累計去年全年營收224.6億元，年增4.8%。

明泰旗下互動去年12月營收7.77億元，月增148%，創單月新高；第4季及全年都創歷史新高。第4季營收11.9億元，季增101%，年增35.4%；累計去年全年營收26.86億元，年增6.1%。

旗下仲琦12月營收12.97億元，月增85.9%，年增11.8%；第4季營收25.37億元，季增23.2%，年增1.7%，去年全年營收88.8億元，年減2.3%。

明泰表示，明泰、仲琦受惠於客戶依照營運與庫存規劃進行的訂單調節，拉貨時程相對前移，帶動各主要產品線表現均較11月提升。互動第4季為系統整合商（SI）旺季，有利挹注整體動能，因此三家公司12月合併營收表現較前一個月成長。

互動表示，2026年受惠衛星及AI專案持續成長，營運可望成長兩成。近年互動加速從傳統通信工程服務商，轉型為融合電信、網通、資安、AI與GIS應用的多元系統整合服務領導者，並配合政府推動「網路韌性」與「防詐通訊」政策方向，以通信施工與系統整合實力，結合AI資安與地理空間智慧技術，強化營運體質並拓展事業版圖，隨著網路韌性、全光網路、資訊安全、通信防詐、CATV及GeoAI應用等新技術發展，營運成長可期。

互動指出，布局微波及衛星通訊市場，協助電信業者建置離島與山區傳輸系統；面對國內防詐與打詐問題，推出網路流量辨識、語音與簡訊防火牆等多元防禦方案；而無線工程領域除承接電信基地台、大型場域及企業廠辦無線網路涵蓋專案。

