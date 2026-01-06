AES 去年12月營收月增3.9%

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

電池模組股王AES-KY（6781）昨（5）日公布去年12月營收15.38億元，創單月新高，月增3.95%，年增29.59%；去年第4季營收44.60億元，創單季新高，季增8%，年增39.8%。

AES的2025年全年營收160.01億元，改寫新猷，年增59.42%。

展望後市，AES總經理宋維哲之前表示，2026年伺服器備援電池模組（BBU）、輕型電動載具（LEV）及其他新應用等重點業務持續成長，並積極搶進輝達下世代AI平台帶來的HVDC（高壓直流電）新商機，為此將大擴產，預估2026年資本支出將年增二至三成。

宋維哲分析，大型雲端服務供應商（CSP）及資料中心相關廠商都需要考慮電力備援問題，而傳統UPS（不斷電系統）未來在AI時代會更吃力，相信絕大部分廠商都會導入BBU應用，助攻AES業績。

電池模組 營收

