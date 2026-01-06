快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

牧德2026年拚雙位數成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

AOI大廠牧德（3563）昨（5）日公告去年12月營收2.28億元，月增0.07%，年增6.98%；去年第4季營收約6.63億元，雖然季減約13%，仍為近七年同期最佳；2025年全年營收31.92億元，創新高，年增108%。

展望後市，牧德表示，目前訂單能見度需求強勁，在PCB檢測設備需求維持穩定的基礎下，隨著半導體檢測設備逐步放量，整體營運動能可望進一步提升，預期在既有客戶需求延續及新產品導入效益發酵下，2026年營收有機會挑戰雙位數成長，再寫新猷。

針對市場關注的半導體檢測設備發展，牧德指出，隨著全球半導體業持續擴產，AI、5G及高效能運算等應用推動高階封裝與測試需求快速成長，預期2026年起半導體檢測設備逐步放量，可望成下一階段成長動能。

半導體 營收

牧德2026年拚雙位數成長

