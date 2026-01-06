創意去年12月合併營收創高 月增20%達47億元

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）昨（5）日公布去年12月合併營收47.48億元，創單月新高，月增約二成，去年第4季與2025年全年業績改寫新猷。另外，矽智財廠力旺雖然去年12月業績呈現月減，但去年第4季與全年表現均改寫新高紀錄。

創意去年12月合併營收為47.48億元，單月營收首度超過40億元整數大關，連續四個月創新高，月增20.6%，年增75.7%。

創意去年第4季合併營收為124億元，連兩季改寫單季新高紀錄，並首度達單季業績百億元水準，季增44%，年增1.05倍；去年全年合併營收341.41億元，創新高，年增36.3%。

創意去年前三季的整體業績中，3奈米製程案件貢獻已接近三成，不但超越5奈米，且僅次於16奈米以上成熟製程的貢獻度，若單以委託設計業務來看，更有超過四成比重來自3奈米製程案件挹注。

創意除了既有的加密貨幣應用之外，也逐漸搭上資料中心ASIC熱潮。外界認為，該公司在先前拿下微軟Maia 100與Cobalt 100晶片訂單後，應當也持續拿下後續新晶片訂單，並還掌握其他美系客戶相關訂單。

矽智財廠力旺昨天也公布去年12月業績，因認列周期緣故，單月合併營收為8,001.1萬元，大幅月減76.8%，年減36.9%。不過，去年第4季合併營收10.48億元，創單季新高，季增一成，年增3.7%；去年全年合併營收38.49億元，連二年刷寫新猷，年增6.7%。