快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

創意去年12月合併營收創高 月增20%達47億元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
創意董事長曾繁城。聯合報系資料照
創意董事長曾繁城。聯合報系資料照

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）昨（5）日公布去年12月合併營收47.48億元，創單月新高，月增約二成，去年第4季與2025年全年業績改寫新猷。另外，矽智財廠力旺雖然去年12月業績呈現月減，但去年第4季與全年表現均改寫新高紀錄。

創意去年12月合併營收為47.48億元，單月營收首度超過40億元整數大關，連續四個月創新高，月增20.6%，年增75.7%。

創意去年第4季合併營收為124億元，連兩季改寫單季新高紀錄，並首度達單季業績百億元水準，季增44%，年增1.05倍；去年全年合併營收341.41億元，創新高，年增36.3%。

創意去年前三季的整體業績中，3奈米製程案件貢獻已接近三成，不但超越5奈米，且僅次於16奈米以上成熟製程的貢獻度，若單以委託設計業務來看，更有超過四成比重來自3奈米製程案件挹注。

創意除了既有的加密貨幣應用之外，也逐漸搭上資料中心ASIC熱潮。外界認為，該公司在先前拿下微軟Maia 100與Cobalt 100晶片訂單後，應當也持續拿下後續新晶片訂單，並還掌握其他美系客戶相關訂單。

矽智財廠力旺昨天也公布去年12月業績，因認列周期緣故，單月合併營收為8,001.1萬元，大幅月減76.8%，年減36.9%。不過，去年第4季合併營收10.48億元，創單季新高，季增一成，年增3.7%；去年全年合併營收38.49億元，連二年刷寫新猷，年增6.7%。

營收

延伸閱讀

聯寶營收／2025年5.82億元、年增2.84％ 續創歷年同期新高水準

創意營收／去年12月47億元 單月、單季與全年業績均創新高

政府補助 IC 設計三領域 穩固半導體關鍵地位

聯發科、神達 四檔發威

相關新聞

創意去年12月合併營收創高 月增20%達47億元

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）昨（5）日公布去年12月合併營收47.48億元，創單月新高，月增約二...

台灣大TWEX 開放全民買幣

台灣大（3045）昨（5）日宣布，台灣大虛擬資產交易所TWEX去年上線後，先開放台灣大用戶使用，每月註冊用戶數二位數成長...

億而得1月22日上櫃 承銷價60元

嵌入式非揮發記憶體矽智財廠億而得（6423）將於1月22日掛牌上櫃，承銷價暫定60元。董事長暨總經理黃文謙昨（5）日表示...

聯茂去年12月、去年營收 譜寫雙高

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布去年12月營收31.71億元，創新高，月增5.8%，年增30.2%；...

牧德2026年拚雙位數成長

AOI大廠牧德（3563）昨（5）日公告去年12月營收2.28億元，月增0.07%，年增6.98%；去年第4季營收約6....

AES 去年12月營收月增3.9%

電池模組股王AES-KY（6781）昨（5）日公布去年12月營收15.38億元，創單月新高，月增3.95%，年增29.5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。