貿聯2025年營收創新高

記者蕭君暉／台北報導
貿聯董事長梁華哲。聯合報系資料照
貿聯董事長梁華哲。聯合報系資料照

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布2025年全年營收達712.02億元，創歷史新高，年增31.66%。貿聯去年12月營收66.40億元，月增1.56%，年增43.06%，創同期新高。去年第4季營收197.6億元，創單季新高，季增7.31%，年增37.1%。

貿聯表示，整體需求趨勢與公司對當前季度之預期大致一致。貿聯強調，每月營收之變動，主要反映出貨時點與正常波動，並未顯示公司在最近一次季度更新以來，整體需求展望出現任何重大變化。

貿聯同時宣布，已完成對中國大陸新富生光電（新富生）的收購。本次交易係透過貿聯旗下子公司貿聯電子（昆山）公司進行，交割完成後，新富生正式併入貿聯的高效能運算事業群（HPCBU）。

此次收購為貿聯在高速光學互連領域的重要里程碑，將進一步強化其研發與量產能力，以支援新世代人工智慧（AI）、資料中心及高效能運算等關鍵應用。

新富生成立於大陸深圳，專注於光纖互連產品的設計與製造，主要產品包括單芯／雙芯跳線、尾纖、多芯線材以及 MTP／MPO高密度光纖組件。

新富生有約305名員工，並設有高度自動化的生產線，長期為多家國際光通訊領導客戶提供高品質的光學解決方案。

隨著交易完成，新富生將在強化貿聯於矽光子與共封裝光學（Co-Packaged Optics）等關鍵技術領域中扮演重要角色，協助加速下一世代光學互連技術的開發。

結合新富生的光學專長，以及貿聯的全球研發、製造與客戶服務平台，將為全球AI基礎架構與資料中心客戶打造更完整的一站式互連解決方案。

貿聯將全數留任新富生現有員工，並持續投資深圳營運據點，以確保整合順利進行，並推動長期穩健成長。本次收購係以現金交易方式完成。

