大田去年12月單月營收年增績增六成

高爾夫球具指標大廠大田（8924）昨（5）日公布去年12月營收為4.25億元，年增60.6%，該公司指出，近期業績暢旺，主要是客戶產品熱銷追貨，隨主要客戶新品布局，看好今年營運表現。

法人預期，大田在新客戶、新產能加持下，2026年營收有兩位數增幅實力。

大田指出，2025年上半年因應中美貿易關稅影響，配合主要客戶的期待與需求，積極進行越南建廠，除規劃以自購的6萬多平方公尺土地，興建二棟樓地板面積各有2萬多平方公尺的A廠外，並租用同工業區內一座B廠現有廠房營運。

其中，B廠今年6月完成設備安裝，7月進行試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，預計每月最高產能為10萬支，而隨著客戶需求正提升出貨量，挹注營收表現。以12月營收來看，單月為4.25億元，年增60.6%，累計去年全年營收達46.32億元，年減0.1%。

大田指出，自建廠房並已提前完成主體工程，目前各項布建工作進展順利。為因應客戶需求，預計可於2026年第1季提前進行設備安裝與試產。

搭配原有江西大田的生產產能，雙基地布局將有助於爭取更多訂單，提升調度彈性，進一步強化整體營運效率與服務品質。

大田並指出，目前無論是美系或日系的客戶開發案仍持續不斷地進行中，更在新客戶開拓經營上有不錯的亮眼進展 ；而與主要客戶的關鍵合作案亦按期順利推進，展望未來，高爾夫產業整體持續看好，隨著打球人口增加、相關活動熱絡、需求穩定成長，市場前景仍十分樂觀。