健喬代理六項創新療法

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

健喬（4114）昨（5）日宣布，與再鼎台灣醫藥公司正式簽署獨家授權合作協議，取得六項全球創新療法於台灣市場之代理與商業化權利，治療領域橫跨癌症、免疫以及中樞神經等重大疾病。

健喬表示，這六項療法均具完整國際臨床數據支持，並已分別於歐洲、美國、日本、台灣等一個或多個地區和國家取得上市核准。

再鼎醫藥是一家總部設在中、美兩國的國際級醫藥公司，目前在美國那斯達克（NASDAQ）及香港都有掛牌上市。

喬信元表示，這次合作也具體落實健喬信元「國際授權、策略聯盟、在地加速導入」的成長策略。

健喬信元董事長林智暉表示，癌症與中樞神經疾病長期為全球醫藥研發的核心領域，是台灣醫療政策重點方向。近年主管機關持續推動藥品審查機制精進、臨床研究環境優化等政策，使台灣在引進國際創新醫藥科技上更具效率與競爭力。

林智暉指出，本次引進的六項療法涵蓋多項具全球研發基礎的前瞻科學平台，透過此次合作，健喬信元將於台灣市場建立跨平台、多技術整合的新型產品組合，持續強化高價值產品線，為長期成長奠定穩健動能。

