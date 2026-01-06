快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

神隆新藥 第2季賣向美國

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

神隆（1789）新年度元月報喜，昨（5）日宣布成功取得多發性硬化症（Multiple Sclerosis, MS）治療藥物Glatiramer Acetate Injection美國製劑藥證，成為全台灣首家達成此里程碑的企業。

神隆表示，這項藥物預計今年第2季透過銷售夥伴在美國開賣，將可搶攻每年7.1億美元（約新台幣223億元）藥物市場商機。

台灣神隆表示，全球約有290萬人患有多發性硬化症，美國國家多發性硬化症協會（National MS Society）最新研究估計，美國即有近100萬患者。市場報告指出，Glatiramer Acetate 2024年全球市場規模為15億美元，預計2033年將達28億美元。評估此機會點，台灣神隆團隊積極投入資金及製程設備，經多年研發終於成功解鎖此高門檻製程，進軍美國搶攻7.1億美元市場。

台灣神隆表示，多發性硬化症屬於中樞神經系統自體免疫疾病，其中復發型多發性硬化症（RRMS）為多發性硬化症最常見的表現型，約占初診斷為MS病人的85%。Glatiramer Acetate（GA）的原開發廠是Teva Pharmaceutical Industries，自1996年核准上市以來，被視為全球最具挑戰性的學名藥之一。

美國 神隆 市場

延伸閱讀

美接掌委國石油恐衝擊對陸出口 陸外交部：中方利益依法受保護

美國逮捕馬杜洛 中國大陸預料將謹慎地重新調整立場

股匯不同步！因國際美元走強 新台幣今由升轉貶

馬杜羅被抓後：美國以執法為名的跨境打擊行動，餘波正要開始

相關新聞

創意去年12月合併營收創高 月增20%達47億元

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）昨（5）日公布去年12月合併營收47.48億元，創單月新高，月增約二...

台灣大TWEX 開放全民買幣

台灣大（3045）昨（5）日宣布，台灣大虛擬資產交易所TWEX去年上線後，先開放台灣大用戶使用，每月註冊用戶數二位數成長...

億而得1月22日上櫃 承銷價60元

嵌入式非揮發記憶體矽智財廠億而得（6423）將於1月22日掛牌上櫃，承銷價暫定60元。董事長暨總經理黃文謙昨（5）日表示...

聯茂去年12月、去年營收 譜寫雙高

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布去年12月營收31.71億元，創新高，月增5.8%，年增30.2%；...

牧德2026年拚雙位數成長

AOI大廠牧德（3563）昨（5）日公告去年12月營收2.28億元，月增0.07%，年增6.98%；去年第4季營收約6....

AES 去年12月營收月增3.9%

電池模組股王AES-KY（6781）昨（5）日公布去年12月營收15.38億元，創單月新高，月增3.95%，年增29.5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。