神隆新藥 第2季賣向美國

神隆（1789）新年度元月報喜，昨（5）日宣布成功取得多發性硬化症（Multiple Sclerosis, MS）治療藥物Glatiramer Acetate Injection美國製劑藥證，成為全台灣首家達成此里程碑的企業。

神隆表示，這項藥物預計今年第2季透過銷售夥伴在美國開賣，將可搶攻每年7.1億美元（約新台幣223億元）藥物市場商機。

台灣神隆表示，全球約有290萬人患有多發性硬化症，美國國家多發性硬化症協會（National MS Society）最新研究估計，美國即有近100萬患者。市場報告指出，Glatiramer Acetate 2024年全球市場規模為15億美元，預計2033年將達28億美元。評估此機會點，台灣神隆團隊積極投入資金及製程設備，經多年研發終於成功解鎖此高門檻製程，進軍美國搶攻7.1億美元市場。

台灣神隆表示，多發性硬化症屬於中樞神經系統自體免疫疾病，其中復發型多發性硬化症（RRMS）為多發性硬化症最常見的表現型，約占初診斷為MS病人的85%。Glatiramer Acetate（GA）的原開發廠是Teva Pharmaceutical Industries，自1996年核准上市以來，被視為全球最具挑戰性的學名藥之一。