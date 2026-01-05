邁科營收／12月3.17億元 年增56%

散熱廠邁科（6831）公布12月合併營收為3.17億元，月增0.5%、年增56%，單月營收維持雙位數成長動能；2025年全年合併營收達37.03億元，年增84.7%，創下歷史新高；主要受惠於AI伺服器需求持續暢旺，同步帶動散熱模組出貨大幅增加。

2025年堪稱邁科營運高速成長的關鍵轉折年；自去年3月起，公司營收呈現跳躍式成長，連續刷新單月歷史新高，並於7月首度突破單月4億元大關。在AI伺服器產品線持續放量支撐下，仍維持顯著年增幅度，帶動全年營收大幅攀升，顯示成長動能具備高度延續性。

邁科2025年營收與獲利同步大幅成長，主要受惠於雲端服務供應商（CSP）客戶擴大AI資本支出。在AI運算軍備競賽持續升溫下，四大CSP相繼加大對AI伺服器與資料中心的投資，推升高功耗伺服器對高效能散熱解決方案的需求快速攀升。邁科目前營收結構中，AI伺服器相關產品已占整體營收約八成，使公司能完整受惠此一產業趨勢。

展望2026年，隨著AI晶片功耗持續提升，伺服器散熱需求仍具長期成長動能，其中液冷散熱解決方案成長幅度尤為顯著。邁科液冷產品已於去年開始出貨，隨CSP客戶導入速度加快，預期液冷產品占整體伺服器相關營收比重，將自去年的個位數提升至約兩成，成長幅度以倍數計。法人表示，隨著AI伺服器需求持續加溫，邁科今年整體營運成長幅度可望和去年相當，呈現高雙位數的成長態勢。