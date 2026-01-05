快訊

桃園中埔國小前轎車暴衝 6騎士遭撞倒地3人送醫

強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持一個中國

邁科營收／12月3.17億元 年增56%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

散熱廠邁科（6831）公布12月合併營收為3.17億元，月增0.5%、年增56%，單月營收維持雙位數成長動能；2025年全年合併營收達37.03億元，年增84.7%，創下歷史新高；主要受惠於AI伺服器需求持續暢旺，同步帶動散熱模組出貨大幅增加。

2025年堪稱邁科營運高速成長的關鍵轉折年；自去年3月起，公司營收呈現跳躍式成長，連續刷新單月歷史新高，並於7月首度突破單月4億元大關。在AI伺服器產品線持續放量支撐下，仍維持顯著年增幅度，帶動全年營收大幅攀升，顯示成長動能具備高度延續性。

邁科2025年營收與獲利同步大幅成長，主要受惠於雲端服務供應商（CSP）客戶擴大AI資本支出。在AI運算軍備競賽持續升溫下，四大CSP相繼加大對AI伺服器與資料中心的投資，推升高功耗伺服器對高效能散熱解決方案的需求快速攀升。邁科目前營收結構中，AI伺服器相關產品已占整體營收約八成，使公司能完整受惠此一產業趨勢。

展望2026年，隨著AI晶片功耗持續提升，伺服器散熱需求仍具長期成長動能，其中液冷散熱解決方案成長幅度尤為顯著。邁科液冷產品已於去年開始出貨，隨CSP客戶導入速度加快，預期液冷產品占整體伺服器相關營收比重，將自去年的個位數提升至約兩成，成長幅度以倍數計。法人表示，隨著AI伺服器需求持續加溫，邁科今年整體營運成長幅度可望和去年相當，呈現高雙位數的成長態勢。

營收 伺服器 AI

延伸閱讀

系統電營收／2025年12月3.16億元 創單月新高

就市論勢／記憶體、封裝、PCB 聚光

就市論勢／雲端供應鏈 可長抱

鴻海、神達 瞄準逾100天

相關新聞

鴻海營收／AI題材發威 2025年破8兆元創新高

鴻海（2317）5日公布2025年12月營收為8,629億元，月增2.20%，年增31.77%，為歷年同期最高。2025...

華邦電處分華東5,000張股票 處分利益2.88億元

華邦電（2344）5日公告，處分華東5,000張股票，每單位價格價格落在新台幣68.5元，交易總金額為新台幣3.43億元...

里昂：GPU、AI AISC雙引擎加持 台光電目標價上看2,130元

市場展望今年人工智慧（AI）仍是主旋律，其中輝達（NVIDIA）的Rubin規格升級與ASIC需求雙引擎驅動，台光電後續...

台光電營收／去年12月87億元 創單月次高

銅箔基板廠商台光電（2383）5日公布去年12月營收87.05億，月增7.1%，年增35.8%，為單月次高，先前一次營收...

牧德營收／2025年31.92億元創新高 2026年挑戰雙位數成長

牧德（3563）5日公告2025年12月營收2.28億，年成長6.98%，月成長0.07%，全年營收 ...

展望2026年 全國電：審慎樂觀、續推新店型

全國電子今天召開線上法人說明會，財務暨會計處協理趙怡鈞展望2026年公司營運「審慎保守、樂觀看待」，全國電今年發展重點仍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。