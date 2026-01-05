快訊

里昂：GPU、AI AISC雙引擎加持 台光電目標價上看2,130元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台光電憑藉強大的領導地位，在市場已具備絕對優勢，將目標價由1,900元調升至2,130元。（本報系資料庫）
市場展望今年人工智慧（AI）仍是主旋律，其中輝達（NVIDIA）的Rubin規格升級與ASIC需求雙引擎驅動，台光電後續營運可期。外資里昂證券於最新報告中出具，台光電憑藉強大的領導地位，在市場已具備絕對優勢，將目標價由1,900元調升至2,130元，調幅達12.1%，評等維持「優於大盤」。

里昂表示，台光電可望受惠於輝達新世代架構Rubin在中繼板、CPX板及NV Link交換器中採用的M9等級銅箔基板

隨著AI伺服器產業轉向「無電纜化」設計並增加PCB採用量，里昂預計，M9銅箔基板（CCL）的應用將從Rubin運算板擴展至CPX，將採用M7+M9混合設計以及交換器托盤。

里昂表示，此升級趨勢主要由第六代NVSwitch IC帶動，其中相較於 GB200/300的雙晶片，每箱配備四顆晶片的設計對傳輸速率要求更高。受惠於規格升級至M8+，台光電有望重新奪回HGX R200通用基板（UBB）的訂單。

另外，由於ASIC與擴展交換器市占率持續攀升，里昂指出，除Trainium3運算托盤CCL價量齊揚外，自2026年上半年起，採用M8+M6混合設計的PCIe擴展交換器托盤將成為另一大成長動能。

里昂表示，台光電計劃於2026年擴產28%，主因是為支應Google TPU v8自2026年第4季起增加的配額，台光電在ASIC與擴展交換器的強勁需求下，預測2026年及2027年營收將分別成長31%與34%。

里昂認為，由於銅價與玻璃纖維成本攀升，CCL產業近月已針對低階產品（M4及以下等級）調漲5%至15%。台光電目前處於產能滿載狀態，展現出極強的成本轉嫁能力與議價優勢，有利於提升整體獲利表現。

台光電 ASIC 輝達 銅箔基板 AI

鴻海營收／AI題材發威 2025年破8兆元創新高

鴻海（2317）5日公布2025年12月營收為8,629億元，月增2.20%，年增31.77%，為歷年同期最高。2025...

台光電營收／去年12月87億元 創單月次高

銅箔基板廠商台光電（2383）5日公布去年12月營收87.05億，月增7.1%，年增35.8%，為單月次高，先前一次營收...

牧德營收／2025年31.92億元創新高 2026年挑戰雙位數成長

牧德（3563）5日公告2025年12月營收2.28億，年成長6.98%，月成長0.07%，全年營收 ...

展望2026年 全國電：審慎樂觀、續推新店型

全國電子今天召開線上法人說明會，財務暨會計處協理趙怡鈞展望2026年公司營運「審慎保守、樂觀看待」，全國電今年發展重點仍...

大立光營收／12月56.17億元、月增6% 預期元月拉貨動能下滑

大立光（3008）5日公布去年12月營收56.17億元，月增6%，較前年同期持平，略優於預期。大立光表示，由於步入傳統淡...

