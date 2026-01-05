台光電營收／去年12月87億元 創單月次高

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台光電董事長董定宇。記者尹慧中／攝影
銅箔基板廠商台光電（2383）5日公布去年12月營收87.05億，月增7.1%，年增35.8%，為單月次高，先前一次營收高峰為2025年8月創下的87.65億元的單月歷史新高紀錄。

至於台光電累計2025年全年營收達942.42億元，年增46.4%，創新高表現。其中去年第4季約249.09億元，季減少0.7%，年增加33.9%，為歷年同期新高。

展望未來，台光電先前提到，對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。

台光電長期深耕HDI及高速CCL領域，技術領先、產品組合完整，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。台光電先前指出，隨著新一代平台對算力及傳輸速度要求不斷提升，HDI含量持續擴增，公司高階產品滲透率持續上升，市占率及營收均將穩步擴大。

在產能布局方面，台光電預告，2025年將陸續完成中國黃石、馬來西亞檳城及中國中山等廠區的擴充，總產能較2024年增加三成。公司並同步啟動2026年的新一輪擴產計畫，將於台灣桃園、中國昆山與中山新建廠房，計畫完成後，整體產能將再提升近三成，鞏固其全球規模領先優勢。

台光電的地緣布局亦展現前瞻策略眼光，為亞洲CCL供應商中唯一在美國設有生產基地的公司。憑藉橫跨台灣、中國大陸、東南亞與美國的多元布局，台光電在面對地緣政治與供應鏈變局時，仍能滿足客戶需求而成為極少數合格供應商之一。

台光電 AI 伺服器 記憶體模組 低軌衛星

