AES營收／2025年達160億元 創歷史新高

電池模組股王AES-KY（6781）5日公告2025年全年營收160.01億元，創歷史新高，年增59.42%，該公司2025年12月營收15.38億元，月增3.95%、年增29.59%，創同期新高。

展望2026年，AES-KY總經理宋維哲之前表示，2026年伺服器備援電池模組（BBU）、輕型電動載具（LEV）及其他新應用等重點業務持續成長，並積極搶進輝達（NVIDIA）下世代AI平台帶來的HVDC（高壓直流電）新商機，為此將大擴產，預估2026年資本支出將年增二至三成。

宋維哲分析，大型雲端服務供應商（CSP）及資料中心相關廠商都需要考慮電力備援問題，而傳統UPS（不斷電系統）未來在AI時代會更吃力，相信絕大部分廠商都會導入BBU應用，助攻AES業績。

輝達下世代平台對電力需求持續增加，引爆HVDC新商機，AES正積極搶進，預估旗下HVDC對應產品最快2026年下旬量產。宋維哲認為，HVDC相關產品技術門檻較高，除了增加新挑戰者進入門檻外，技術落後者也可能跌出供應商外。

因應HVDC新需求，AES啟動大規模擴產計畫，鎖定越南、大陸等地廠區，藉此滿足客戶2026年與2027年需求，預估2026年資本支出將較2025年提高20%至30%。