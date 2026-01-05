法人估這檔記憶體股今年將大賺一個資本額 股價強鎖漲停

台股5日強勢大漲，再衝歷史新高，盤面上，記憶體族群強勢表態，其中記憶體封測廠力成（6239）盤中亮燈強鎖漲停，利基型記憶體設計公司力積電（6770）也大漲3.2%，表現均相當吸睛。

記憶體景氣自2025年走出一波強勁的勢頭後，隨今年AI存儲需求持續暴增，需求成長仍高於供給成長，帶動報價仍處於上升階段，法人預期此次報價上升周期將延續四季以上，激勵記憶體族群前景看俏，持續吸引買盤追捧。

其中，力成從傳統記憶體封測跨入邏輯業務，並拓展高階封裝，成為全方位封測廠，法人預估力成2026年記憶體、邏輯業務展望均正向，加上高階封裝持續成長，因而營運表現將較去年持續精進。

特別在記憶體領域，法人認為，受惠AI帶動2026年記憶體供不應求，力成在DRAM的外溢訂單、eSSD模組及NAND需求放量下，將推升營收與獲利均將同步成長，今年每股稅後純益（EPS）將大賺超過一個資本額（估約10.5-11元）。

力積電方面，外資認為，記憶體這波景氣的超級循環，帶動價格漲勢將延續到今年，加上力積電於去年11月起調整部分晶圓代工價格，帶動獲利表現，且與美半導體廠結盟，布局第三代半導體領域，將使今年營運成長性看俏。