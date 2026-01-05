鴻海營收／AI題材發威 2025年破8兆元創新高
鴻海（2317）5日公布2025年12月營收為8,629億元，月增2.20%，年增31.77%，為歷年同期最高。2025年第4季營收為2.60兆元，季增26.51%，年增22.07%，為歷年最高。2025年全年營收為8.099兆元，年增18.07%，創歷年最高。
展望2026年第1季，鴻海表示，2025年第4季營收季對季、年對年都達到強勁成長，優於公司原先顯著成長的預期，也導致第1季的比較基期較高。2026年第1季ICT產品進入傳統淡季，惟AI機櫃出貨持續放量，因此即使2025年第4季營收高基期，預期本季季節性表現，將接近過去五年區間上緣。
鴻海表示，2025年12月營收創下歷年同期新高，第4季以及全年營收，皆創下歷年新高，這也是首次全年營收年增加超過1兆元，整年營收直接跨過七兆元，突破八兆元大關。
鴻海2025年12月以及第4季營收表現優於公司預期，第4季營收季對季、年對年都達到強勁成長。全年營收表現達到強勁成長，優於預期。
鴻海2025年第4季，雲端網路產品營收突破1兆元的規模，即使在傳統ICT旺季，雲端網路產品占比仍高於消費智能產品。2025年全年雲端網路產品占比如預期達到四成的水準。
