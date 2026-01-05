牧德營收／2025年31.92億元創新高 2026年挑戰雙位數成長

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
牧德董事長汪光夏(左)、總經理陳復生。記者尹慧中／攝影
牧德董事長汪光夏(左)、總經理陳復生。記者尹慧中／攝影

牧德（3563）5日公告2025年12月營收2.28億，年成長6.98%，月成長0.07%，全年營收31.92億比起去年成長108%，並超越2018年全年營收31.1億元，創下公司歷史新高紀錄。

該公司提到，2025年受惠於AI相關應用，帶動電子產品需求旺盛，客戶端投資動能明顯提升，帶動PCB高階檢測設備需求，出貨表現持續暢旺。公司憑藉長期深耕PCB檢測領域所累積的技術實力與市場基礎，加上既有產品線持續優化，成功掌握訂單需求，成為推升全年營收成長的主要動能。

針對市場關注的 半導體檢測設備發展，牧德指出，隨著全球半導體產業持續擴產，AI、5G及高效能運算等應用推動高階封裝與測試需求快速成長，公司相關產品2025年陸續完成客戶端認證作業，隨著產品成熟度提升及客戶導入進度推進，牧德預期2026年起半導體檢測設備將逐步放量，可望成為公司下一階段重要的成長動能。

展望2026年，目前訂單能見度需求強勁，在PCB檢測設備需求維持穩定的基礎下，隨著半導體檢測設備逐步放量，整體營運動能可望進一步提升。公司預期，在既有客戶需求延續及新產品導入效益發酵下，2026年營收表現有機會挑戰雙位數成長趨勢。

牧德將持續聚焦技術創新與產品線延伸，加速布局先進封裝檢測設備與產能擴充，同時維持在PCB檢測市場的領先地位，並透過全球化行銷與策略合作，積極拓展海外市場，以掌握全球電子製造與半導體供應鏈持續升級所帶來的長期成長機會。

牧德 半導體 PCB AI

