展望2026年 全國電：審慎樂觀、續推新店型

全國電子今天召開線上法人說明會，財務暨會計處協理趙怡鈞展望2026年公司營運「審慎保守、樂觀看待」，全國電今年發展重點仍放在Digital City大坪數新店型的開展，以每年10至15間店為目標進行汰弱留強，為主要營運動能。

面對法人關心最近因記憶體等原材料上漲，筆電、手機傳出漲價潮，趙怡鈞今天表示目前為止還沒有太大漲幅，對於全國電而言，包括家電和資通訊產品的價格，主要還是配合原廠同步進行。

全國電2025年前11月營收新台幣174.79億元，年減4.35%；前3季歸屬母公司淨利3.02億元，較2024年同期衰退20.3%，每股稅後純益3.05元。

趙怡鈞表示，去年營收、獲利衰退，主要受總體經濟環境影響，市場買氣下降，銷售動能減緩。趙怡鈞指出，全國電銷售以家電為大宗，占公司營收比重達9成，其他資通訊類等商品占比不到1成，由於台灣房市不振，拖累家電銷售。

展望2026年，趙怡鈞引述中華經濟研究院預測，估2026年台灣經濟成長率為2.55%，比2025年的5.45%放緩。藉此評估公司今年營運「審慎保守，樂觀看待」。

趙怡鈞指出，全國電持續推動3大營運策略，包括店格提升、強化實體；數位轉型、虛實整合；以及ESG（環境、社會責任、公司治理）永續發展。

其中，實體店仍為全國電主要營運支柱，公司持續推動店格提升，發展大坪數的Digital City新店型。趙怡鈞介紹，Digital City多數超過百坪，以「家」為概念鋪陳，希望提供民眾更完整的消費體驗，目前Digital City已達80間店，超過全國電子總店數的1/5。

在展店策略上，趙怡鈞表示全國電主力銷售的家電，屬耐久型商品，開太多店反而可能形成排擠效應，因此全國電不以擴張店數為目標，而是採取汰弱留強方式，以每年10至15間店為目標，升級至DigitalCity大型店，為公司主要營運動能。