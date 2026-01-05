台股攻三萬點全靠台積電 台積會漲到哪？法人最新目標價喊到2400

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股飛躍3萬點，台積電是頭號大功臣，台積電今以1670元作收，外資目標價甚至喊到2,400元。記者陳正興／攝影
台股飛躍3萬點，台積電是頭號大功臣。台積電今以1670元作收，根據法人盤點外資最新的目標價，其中Aletheia Capital目標價已喊到2,400元，為市場目前最高外資目標價；高盛最新研究報告也將台積電目標價從1,720元大幅上修至2,330元，而且把台積電列入「亞太區首選買進清單」。

台新投顧副董事長李鎮宇認為，台積電在近期內再攻破1700元可能性很高，一方面台積電1月15日的法說會會吸引買盤繼續進場，另外一方面台積電每股盈餘（EPS）今年跟明年將高達100元，如果用本益比17倍來看，可能在近期內就先突破1700元。

高盛則預期，2027年台積電EPS將首度突破百元，達到105.93元，基於2027年預估獲利與22倍目標本益比來看，因此訂目標價為2330元。

