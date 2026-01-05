聯發科6日除息29元！站回1500關熱場 法人揭填息行情「攻防重點」

台股5日多頭氣勢如虹，大盤改寫盤中30,339.32點、收盤30,105.04點雙新高。IC設計龍頭聯發科（2454）將於6日率先拉開2026年重量級權值股除息序幕，每股配發29元現金股利，總計發出約465億元紅包。今日股價強勢站回1,500元大關，最高觸及1,530元，終場收1,525元，近6個交易日漲幅逾一成。市場高度關注，在手機市場傳出雜音之際，聯發科的填息力道將如何展現？

聯發科填息行情的最大利基在於ASIC(客製化晶片)業務的實質突破。公司首個AI加速器專案進展順利，預期2026年雲端ASIC營收將達成10億美元目標。更具想像空間的是，聯發科正與Google持續開發下一代 ASIC，並洽談新的資料中心專案。法人指出，隨客製化晶片進入量產與驗證轉換期，2027年ASIC營收有望迎來倍數級成長，成為支撐評價的關鍵。

此外，回顧2025年，聯發科整體營運表現不俗，旗艦級手機晶片營收突破30億美元，年增幅逾40%，帶動全年營收有望衝破5,800億元，刷新2022年創下的歷史紀錄。車用晶片與智慧座艙平台C-X1同樣展現強勁成長力道，為除息前夕的股價暖場提供基本面支撐。

然而，市場並非全無隱憂。2026年手機業務面臨記憶體報價大漲的嚴峻挑戰。隨記憶體成本攀升，手機廠可能被迫調漲售價或降低規格，恐壓抑消費者的換機需求。法人分析，手機業務成長性若低於以往表現，加上供應鏈報價壓力，聯發科明日除息後，短線填息速度仍需觀察終端需求的恢復狀況。

以今日盤中高點1,530元計算，聯發科波段漲幅約一成，明日除息29元後的走勢，將成為檢驗2026年台股AI族群多頭信心的第一道指標。是快速填息還是陷入貼息整理？AI ASIC的長線夢想能否戰勝手機成本的短期逆風，將是市場明日關注的攻防重點。