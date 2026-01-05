記憶體股狂飆！ 南亞科之外 還有哪幾檔創新高？

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體族群強勢。路透
台股5日受台積電（2330）進逼1700元關卡激勵，大盤直衝30300點高峰，記憶體族群同步強勢。群聯（8299）觸及1,505元刷新歷史紀錄，南亞科（2408）盤中創新高213元，華邦電（2344）站上96.8元長波段高點，威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）同場改寫股價新頁。法人指出，AI伺服器需求旺盛，加上NAND與DRAM供應緊俏，短中期行情仍具想像空間。

AI與邊緣運算需求持續升溫，今年CES展中AI PC與智慧裝置對大容量、高速記憶體需求大增，利基型記憶體與DRAM報價回升，吸引法人與投資人積極布局華邦電、南亞科等個股。交投火熱之下，華邦電、力積電人氣僅次於群創（3481），分居台股成交量第二、第三名。

群聯長期掌握NAND存儲供應鏈，執行長潘健成在去年12月再度透過其掌控的承鑠投資加碼40張自家股票，凸顯對營運前景高度信心。隨著AI推論需求激增，各大雲端服務業者對NAND需求大幅增加，單月合約價漲幅逾五成。法人表示，群聯透過長期供應合作及自家邊緣AI解決方案布局，可望持續受惠，推估2026年營收年增率將逾三成。

威剛表現同樣亮眼，2025年11月營收55.98億元，年增60.23%，歸屬母公司淨利達12.81億元，年增逾15倍，每股純益4.05元。十銓11月稅後純益3.14億元，年增逾千％，單月獲利已超過去年前三季總和，法人預期缺貨潮將延續至2026年下半年甚至2027年，市場看法樂觀。

南亞科盤中創歷史新高213元。法人指出，DDR5合約價格與AI伺服器需求同步上升，支撐股價走勢。華邦電方面，股價站上長波段高點，美系外資將目標價由70元調升至83元，評等維持「優於大盤」，主因為DRAM合約價格上漲與伺服器需求強勁，預估2026年每季EPS可望逐季上揚，全年累計6.3元，高於法人共識4.6元。

在SRAM領域，輝達與AI新創Groq合作開發低功耗、高效能語言處理器（LPU），帶動SRAM需求爆發。力積電、華邦、愛普（6531）、鈺創（5351）等台廠掌握主要供應，尤其力積電掌握關鍵製造產能，可承接所有主要設計商訂單，潛力驚人。

整體來看，記憶體族群受惠AI伺服器需求與NAND、DRAM供應緊俏，加上法人布局及企業高層加碼信心，短中期行情可望延續強勢，多檔個股仍具上檔想像空間。

