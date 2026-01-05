華新第三個金雞母出列？華邦電、華東後...彩晶股價攻漲停

華新集團中的華邦電（2344）、華東（8110）受惠記憶體報價飆漲，股價一山比一山高，華東5日再創歷史新高68.5元，華邦電盤中也大漲近5%，最高來到96.8元，而彩晶（6116）也在面板股群創（3481）、友達（2409）大漲的帶動下，股價漲停鎖死至8.78元。華新（1605）股價也上漲，盤中漲幅逾2%。

華邦電、華東股價飆漲讓大股東華新大大受惠，而華新也持有彩晶約 29.9 萬張，持股比例約10.48%。今彩晶股價隨著群創、友達漲停亮燈，不過漲勢能持續多久須持續觀察。

華新集團股今表現亮眼，記憶體報價持續上揚，華邦電先前指出，DRAM供需出現結構性改變，DDR4大缺貨，國際大單紛紛湧入，法人亦看好旗下SLC NAND與NOR Flash需求同步走升。華邦電2025年第3季EPS為0.65元，終結連四季虧損，累計前三季EPS0.12元。華邦電11月營收86.3億元，月增4.9%、年增38.7%，寫41個月新高。

市場也預期，華邦電子公司、記憶體封測廠華東，隨母公司華邦電產能增加並宣布擴產計畫，有望承接更多封測訂單。華東2025年前三季在業外加持下轉虧為盈，每股純益1.29元，法人預估第4季本業可望改善。華新持有華邦電22.11%股份、99.5萬張股票，持有華東的比例約為 21.17%、10.9萬張股票。

美國消費性電子展（CES）將於6日至9日於拉斯維加斯登場，新消息和發表會最快從4日陸續展開。今年展覽預料將會看到更多筆電、智慧家庭、電視和穿戴裝置等日常產品，整合AI技術的落地運用，顯示技術與光通訊也是CES 2026的重要亮點。面板雙虎友達（2409）、群創跨海參展，股價雙雙攻漲停，帶動彩晶一同漲停亮燈。

彩晶2025年第3季淨利3.28億元，終結連12季虧損，每股純益0.11元；前三季稅後淨損13.07億元，虧損較去年同期收斂，每股淨損0.46元。