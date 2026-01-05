面板三虎齊漲停！群創 FOPLP 爆紅 美系外資低目標價引關注

台股5日突破三萬點巔峰，面板三虎也同步發威，群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）盤中高掛紅燈漲停。群創憑藉先進封裝FOPLP成功切入SpaceX供應鏈，加上客戶因應記憶體漲勢提前啟動面板備貨潮，帶動族群全面爆量噴發。儘管美系外資針對短期電視報價仍持謹慎評等，但產業景氣在2026年初迎來「開門紅」的趨勢已然明確。

隨著台積電（2330）今日盤中不斷刷新歷史天價，大盤指數一舉站穩三萬點關卡。在資金輪動下，面板三虎展現出驚人的噴發力，群創更是人氣沸騰，穩居台股成交量之冠。近期市場關注焦點在於群創的「非面板」轉型，其扇出型面板級封裝（FOPLP）傳出已正式打入馬斯克旗下的SpaceX供應鏈，美系外資在最新報告中指出，群創多年利用顯示器產能轉型半導體封裝的策略已初現成效，後續將有更多高價值產品的開發機會。

然而，外資的看法呈現「長期看好、短線中立」。儘管有FOPLP與低軌衛星訂單加持，美系外資最新目標價僅給出11.5元，維持中立評等。主因新事業的營收貢獻尚需時間發酵，短期內面板廠獲利仍受傳統顯示業務左右。但報告中也特別點出，電視面板價格已接近周期谷底，且隨著2026年初電視品牌商為應對二月冬奧與六月世足賽提前促銷，價格有望在第一季正式反轉上揚。

群創董事長洪進揚的看法則相對樂觀，他直言2025年第四季就是營運谷底。而近期記憶體價格大漲且缺貨，反而意外成為面板的「神助攻」。由於客戶擔心零組件供應鏈再次受阻，紛紛啟動預防性備貨，這波提前拉貨潮引發了面板的轉單與急單，讓群創有望在2026年首季迎來「開門紅」。目前電視面板約占群創出貨三成，在「量」與「價」同步轉向正面的情況下，明年展望深具底氣。

友達董事長彭双浪同樣看好2026年的景氣回溫，認為疫情期間的換機潮發酵、Windows 10結束支援帶動的AI PC成長，以及大尺寸賽事需求，將支撐IT與電視面板的成長動能。

另外，面板雙虎在CES 2026也將大秀肌肉，友達智慧移動（AMSC）整裝成軍，群創CarUX完成併購Pioneer後的首度參展，均展現出搶攻車用智慧座艙市場的野心。