大立光庫藏股助威股價創波段高 法說會8日登場

光學鏡頭廠大立光啟動實施庫藏股後，股價節節高升，今天盤中一度漲約3%，最高至2660元，創去年3月以來新高。市場關注大立光8日將召開的法人說明會，預計公布去年第4季與全年財報，並釋出2026年營運展望。

台股站上3萬點大關，大立光今天盤中股價開高，股價漲約3%，一度站上2660元，創2025年3月以來、近10個月高點。

大立光董事會先前決議實施庫藏股，預計至今年2月11日前，買回2670張自家公司股票，庫藏股金額上限高達新台幣1796億元，為台股史上最高價庫藏股護盤上限。大立光近期陸續公告，自去年12月22日啟動庫藏股以來，截至去年12月31日已累計買回819張，總金額超過19億元，實際回購行動為市場注入信心。

基本面方面，大立光將於1月8日舉行2025年第4季法說會，屆時將公布去年第4季與全年財報，並說明2026年營運展望。業界關注，近期記憶體缺貨與漲價效應是否影響智慧型手機出貨動能，進而牽動高階光學鏡頭需求。

營收表現上，大立光2025年11月營收53.03億元，月減16%、年減12%；累計2025年前11月營收為555.1億元，年增3%。大立光預計今天將公布去年12月及全年營收數字。

大立光董事長林恩平於去年第3季法說會指出，去年10月出貨與9月相近，11月略為轉弱。市場仍看好，大立光在可變光圈、AI Zoom等技術持續推進下，正逐步朝「AI光學系統解決方案業者」轉型，非手機應用如AI、光通訊與車用領域，也將是1月8日法說會的觀察重點。