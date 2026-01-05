快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

大立光庫藏股助威股價創波段高 法說會8日登場

中央社／ 台北5日電
圖為大立光。聯合報系資料照
圖為大立光。聯合報系資料照

光學鏡頭廠大立光啟動實施庫藏股後，股價節節高升，今天盤中一度漲約3%，最高至2660元，創去年3月以來新高。市場關注大立光8日將召開的法人說明會，預計公布去年第4季與全年財報，並釋出2026年營運展望。

台股站上3萬點大關，大立光今天盤中股價開高，股價漲約3%，一度站上2660元，創2025年3月以來、近10個月高點。

大立光董事會先前決議實施庫藏股，預計至今年2月11日前，買回2670張自家公司股票，庫藏股金額上限高達新台幣1796億元，為台股史上最高價庫藏股護盤上限。大立光近期陸續公告，自去年12月22日啟動庫藏股以來，截至去年12月31日已累計買回819張，總金額超過19億元，實際回購行動為市場注入信心。

基本面方面，大立光將於1月8日舉行2025年第4季法說會，屆時將公布去年第4季與全年財報，並說明2026年營運展望。業界關注，近期記憶體缺貨與漲價效應是否影響智慧型手機出貨動能，進而牽動高階光學鏡頭需求。

營收表現上，大立光2025年11月營收53.03億元，月減16%、年減12%；累計2025年前11月營收為555.1億元，年增3%。大立光預計今天將公布去年12月及全年營收數字。

大立光董事長林恩平於去年第3季法說會指出，去年10月出貨與9月相近，11月略為轉弱。市場仍看好，大立光在可變光圈、AI Zoom等技術持續推進下，正逐步朝「AI光學系統解決方案業者」轉型，非手機應用如AI、光通訊與車用領域，也將是1月8日法說會的觀察重點。

大立光

延伸閱讀

台股衝破3萬點 阮清華談國安基金動向退場前不賣股

外資買盤力挺台股 第一金投顧董座：成交量應會飛躍七千億創新高

3萬點台股強勢站上…錢都跑到台積電？直雲：個股會輪動「無利空」之下就強力做多

00929配息回升至0.1元…納台積電與聯發科！存股哥：終結配息乾旱

相關新聞

記憶體股狂飆！ 南亞科之外 還有哪幾檔創新高？

台股5日受台積電（2330）進逼1700元關卡激勵，大盤直衝30300點高峰，記憶體族群同步強勢。群聯（8299）觸及1...

大立光庫藏股助威股價創波段高 法說會8日登場

光學鏡頭廠大立光啟動實施庫藏股後，股價節節高升，今天盤中一度漲約3%，最高至2660元，創去年3月以來新高。市場關注大立...

市場終於想到他！ 啓碁搭低軌衛星題材登漲停

通訊廠商啓碁科技（6285）全球最大低軌衛星SpaceX的星鏈（Starlink）供應鏈，法人表示，低軌衛星貢獻啓碁營收...

面板雙虎 CES展秀肌肉

美國消費性電子展（CES 2026）將於美西時間6日至9日登場，積極轉型的面板雙虎友達（2409）、群創跨海參展，聚焦智...

面板雙虎跨國併購 展現企圖心

面板雙虎友達（2409）、群創近年分別完成併購德商BHTC，以及日商Pioneer，展示搶進車用顯示市場的強烈企圖心，並...

華通、敬鵬 攻低軌衛星

PCB廠搶吃低軌衛星商機，龍頭供應商華通（2313）受惠客戶群廣大， 2026年市占有望持續攀升；另外，燿華同步積極搶進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。