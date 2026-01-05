昇陽半 盤中衝上漲停

再生晶圓廠昇陽半（8028）受惠於大客戶先進製程產能擴大，去年10、11月業績連續創新高，累計前11月合併營收為41.08億元，年增28.4％，已超越2024年全年的歷史記錄，因此去年業績已篤定連五年改寫新猷。法人看好，該公司今年業績將首度挑戰50億元大關。昇陽半今日股價表現勇猛，盤中攻上漲停。

法人估計，昇陽半現有85萬片月產能中，約有六、七成是供應5奈米以下先進製程所需。昇陽半先前提到，越往先進製程邁進，對再生晶圓的需求也會提高，例如在28奈米製程的投片與再生晶圓利用比率約為1比0.8，但是進入2奈米製程後，此比率就提升為1比2.6甚至是2.7，再生晶圓用量因此提高很多。

昇陽半正持續擴產，規畫今年的整體月產能將達120萬片，且去年已宣布興建中港廠Fab3B，預計最快將於2027年末投產。同時，該公司2027年可能持續擴增既有中港廠Fab3A產能。